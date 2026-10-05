Гонконг поможет Казахстану внедрять ИИ в здравоохранение

Казахстан и Гонконг намерены расширить сотрудничество в сферах здравоохранения и общественного здоровья, в том числе в подготовке медицинских кадров, обмене профессиональным опытом и знаниями. Об этом рассказал вице-президент Назарбаев Университета по медицине, декан Школы медицины, профессор Нг Хак-хуэй, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, речь идет не о прямой финансовой помощи Казахстану, а прежде всего об обмене опытом в области медицины и общественного здоровья.

Наша цель – активнее обмениваться опытом друг с другом. Есть интерес к обмену знаниями о том, как организованы медицинские услуги и система общественного здравоохранения в Гонконге и других регионах Китая, как работает первичная медицинская помощь, а также к обсуждению конкретных вопросов в сфере медицины, – сказал профессор Нг Хак-хуэй.

По его словам, в прошлом году Назарбаев Университет и гонконгская сторона подписали меморандум о сотрудничестве. Одним из его основных направлений стало развитие академического и профессионального обмена.

Сегодняшний семинар – один из примеров реализации этого соглашения. Мы привезли из Гонконга большую делегацию, в которую вошли ведущие специалисты в области медицины и образования. Это начало нашей работы, направленной на обмен знаниями и опытом, – отметил он.

Профессор считает, что одним из приоритетных направлений сотрудничества в здравоохранении должна стать подготовка высококвалифицированных медицинских специалистов.

Чтобы повысить качество медицинской помощи, недостаточно только денег, оборудования или лекарств. Самый важный фактор – человеческий капитал. Крайне важно готовить медицинских ученых, врачей, медсестер и других специалистов в сфере здравоохранения, – сказал профессор Нг Хак-хуэй.

Он отметил, что подготовка медицинских кадров и обмен опытом между специалистами займут важное место в сотрудничестве Казахстана и Гонконга.

Профессор также рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта в здравоохранении. По его словам, большая территория Казахстана и низкая плотность населения в некоторых регионах могут создавать сложности с доступностью медицинской помощи.

Роль искусственного интеллекта в здравоохранении особенно важна для Казахстана. Он может расширить возможности обработки данных, оказания медицинской помощи дистанционно и сделать медицинские услуги более доступными для населения, – сказал он.

По словам профессора, GX Foundation – неправительственная благотворительная организация, оказывающая помощь другим странам в сфере медицины и общественного здоровья, – также уделяет особое внимание обмену знаниями и профессиональным опытом.

Мы подписали меморандум, чтобы развивать обмен знаниями и профессиональным опытом с Казахстаном. Сегодняшний семинар – конкретный пример нашей совместной работы в этом направлении. Продолжая ее, мы сможем внести вклад в повышение уровня медицинского образования и профессиональной подготовки в Гонконге, Китае и Казахстане, – отметил профессор.

Отметим, что во время семинара были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Назарбаев Университетом, Hong Kong University и Macau University.

Ожидается, что соглашения позволят развивать сотрудничество в сфере медицинского образования, научных исследований, подготовки кадров и обмена профессиональным опытом.