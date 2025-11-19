В Казахстане зарегистрировано около 1,5 миллиона случаев ОРВИ с начала эпидемиологического сезона, что на 20% ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным Минздрава, в стране лабораторно подтверждено 590 случаев гриппа, из них 587 относятся к типу А. Спикер подчеркнул, что текущая ситуация находится в пределах сезонной нормы.

Особое внимание вице-министр уделил распространённым в соцсетях слухам о циркуляции так называемого гонконгского вируса.

"В последнее время в социальных сетях активно распространяются слухи о циркуляции так называемого гонконгского вируса, что создает у населения ошибочное впечатление о появлении нового или необычного штамма гриппа. В этой связи хочу дать официальное разъяснение. Грипп А (H3N2), который часто называют гонконгским, не является новым вирусом. Он был впервые выявлен еще в 1968 году и с того времени регулярно циркулирует в мире", – пояснил Тимур Султангазиев.

По его словам, вирус H3N2 присутствует в Казахстане уже много лет, и его периодическая регистрация — обычная часть сезонного эпидемического процесса.

"Циркуляция гриппа в т.г. была установлена в первой половине октября, что немного ранее прошлогоднего эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено", – добавил он.

Первый вице-министр также отметил, что выявленные в стране вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона. Это, по его словам, делает вакцинацию наиболее эффективным способом профилактики и позволяет значительно снизить риски тяжелого течения инфекции.