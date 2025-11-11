С начала эпидсезона в Казахстане наблюдается рост числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В связи с этим возникает вопрос: стоит ли казахстанцам волноваться, на этот счёт ответил представители Минздрава на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ

По словам властей, осенне-весенний период является переходным, когда риск распространения вирусных инфекций выше, особенно в странах с климатом, схожим с казахстанским. Однако по сравнению с прошлым годом текущий уровень заболеваемости ОРВИ не превышает прошлогодний. Показатели заболеваемости гриппом даже ниже прошлогодних.

"Временная нагрузка на детские инфекционные больницы возможна, и к этому следует отнестись с пониманием. В крупных городах действительно наблюдается рост числа госпитализированных, но эпидемической ситуации пока нет. Это обычное явление, которое повторяется из года в год. Опасности для населения нет", — подчеркнул вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Позже с уточнянми выступила руководитель Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова. По её словам, поводов для беспокойства нет.