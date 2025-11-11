Гонконгский грипп в Казахстане: стоит ли волноваться?
Это обычное явление, которое повторяется из года в год, рассказали в Минздраве.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала эпидсезона в Казахстане наблюдается рост числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В связи с этим возникает вопрос: стоит ли казахстанцам волноваться, на этот счёт ответил представители Минздрава на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ
По словам властей, осенне-весенний период является переходным, когда риск распространения вирусных инфекций выше, особенно в странах с климатом, схожим с казахстанским. Однако по сравнению с прошлым годом текущий уровень заболеваемости ОРВИ не превышает прошлогодний. Показатели заболеваемости гриппом даже ниже прошлогодних.
"Временная нагрузка на детские инфекционные больницы возможна, и к этому следует отнестись с пониманием. В крупных городах действительно наблюдается рост числа госпитализированных, но эпидемической ситуации пока нет. Это обычное явление, которое повторяется из года в год. Опасности для населения нет", — подчеркнул вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Позже с уточнянми выступила руководитель Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова. По её словам, поводов для беспокойства нет.
"Эпидемиологический сезон в стране традиционно начинается в конце сентября и заканчивается в конце апреля. На данный момент ситуация с гриппом и ОРВИ находится под контролем. СМИ называют циркулирующий вирус "гонконгским гриппом", однако это не новый вирус", — заключила она.
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь