По итогам первого дня спортсмен команды XDS Astana Team Макс Кантер занял второе место, уступив на финише лишь Полю Манье, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

"Этап изначально предполагал массовый спринт, поэтому главной задачей было сохранить силы до конца. Команда отлично отработала — помогала держаться в пелотоне и контролировала позицию. На последних километрах удалось выйти вперед и финишировать вторым. Это отличное начало гонки", — отметил Кантер после финиша.

Гонка в Китае продлится до 19 октября и станет финальным стартом сезона для команды "Астана".