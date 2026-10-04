Гонщик «Астаны» Малучелли трижды победил на «Туре Лангкави»

Представитель XDS Astana Team Маттео Малучелли выиграл восьмой, заключительный этап престижной велогонки «Тур Лангкави» в Малайзии. Эта победа стала для итальянца третьей на нынешней многодневке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.

Финальный этап протяжённостью 188,3 км проходил между городами Муар и Путраджая. Малучелли преодолел дистанцию за 4 часа 5 минут 17 секунд.

Второе место занял канадец Райли Пикрелл из Modern Adventure Pro Cycling, третьим финишировал нидерландский гонщик Кристиан ван Рес из Development Team Picnic PostNL. Ещё один представитель XDS Astana Team Глеб Сырица завершил этап на 11-м месте.

В генеральной классификации победителем «Тура Лангкави» стал немец Леннарт Яш из Tudor Pro Cycling Team. Лучший результат среди гонщиков казахстанской команды показал Харольд Мартин Лопес, занявший 12-е место.

Ранее Малучелли также выиграл первый и третий этапы многодневки. Таким образом, итальянец завершил гонку с тремя победами на отдельных этапах.

«Тур Лангкави» стартовал 27 сентября и включал восемь этапов.