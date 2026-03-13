Гонщик «Астаны» занял третье место на пятом этапе велогонки «Париж—Ницца»
Отставание от лидера составило 2 минуты 20 секунд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На территории Франция состоялся пятый этап престижной многодневной велогонки Париж—Ницца, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Победу на этапе одержал датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Team Visma | Lease a Bike. Он преодолел дистанцию за 4 часа 29 минут и 1 секунду.
Вторым к финишу пришел представитель Франция Валентен Паре-Пентр из команды Soudal Quick-Step, уступивший победителю 2 минуты 2 секунды.
Третье место занял колумбийский гонщик Харольд Техада, представляющий казахстанскую команду XDS Astana Team. Его отставание от лидера составило 2 минуты 20 секунд.
Также на этапе выступили другие представители казахстанской команды. Николя Винокуров финишировал 17-м (+6:05), Майк Тениссен занял 28-е место (+11:09), Никола Кончи стал 34-м (+11:09), а Даррен ван Беккум расположился на 39-й позиции (+15:46).
Кроме того, казахстанский гонщик Евгений Федоров финишировал 54-м (+22:31), а представитель Германия Макс Кантер занял 86-е место (+22:31).
Пятый этап велогонки «Париж—Ницца»:
1. Йонас Вингегор — Team Visma | Lease a Bike
2. Валентен Паре-Пентр — Soudal Quick-Step
3. Харольд Техада — XDS Astana Team
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В порту Салала в Омане повреждены нефтехранилища после удара