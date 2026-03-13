На территории Франция состоялся пятый этап престижной многодневной велогонки Париж—Ницца, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Победу на этапе одержал датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Team Visma | Lease a Bike. Он преодолел дистанцию за 4 часа 29 минут и 1 секунду.

Вторым к финишу пришел представитель Франция Валентен Паре-Пентр из команды Soudal Quick-Step, уступивший победителю 2 минуты 2 секунды.

Третье место занял колумбийский гонщик Харольд Техада, представляющий казахстанскую команду XDS Astana Team. Его отставание от лидера составило 2 минуты 20 секунд.

Также на этапе выступили другие представители казахстанской команды. Николя Винокуров финишировал 17-м (+6:05), Майк Тениссен занял 28-е место (+11:09), Никола Кончи стал 34-м (+11:09), а Даррен ван Беккум расположился на 39-й позиции (+15:46).

Кроме того, казахстанский гонщик Евгений Федоров финишировал 54-м (+22:31), а представитель Германия Макс Кантер занял 86-е место (+22:31).

Пятый этап велогонки «Париж—Ницца»:

1. Йонас Вингегор — Team Visma | Lease a Bike

2. Валентен Паре-Пентр — Soudal Quick-Step

3. Харольд Техада — XDS Astana Team