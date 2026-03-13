  • Главная
  • Гонщик «Астаны» занял третье место на пятом этапе велогонки «Париж—Ницца»

Отставание от лидера составило 2 минуты 20 секунд.

Сегодня 2026, 08:09
Getty Images Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09
Фото: Getty Images

На территории Франция состоялся пятый этап престижной многодневной велогонки Париж—Ницца, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Победу на этапе одержал датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Team Visma | Lease a Bike. Он преодолел дистанцию за 4 часа 29 минут и 1 секунду.

Вторым к финишу пришел представитель Франция Валентен Паре-Пентр из команды Soudal Quick-Step, уступивший победителю 2 минуты 2 секунды.

Третье место занял колумбийский гонщик Харольд Техада, представляющий казахстанскую команду XDS Astana Team. Его отставание от лидера составило 2 минуты 20 секунд.

Также на этапе выступили другие представители казахстанской команды. Николя Винокуров финишировал 17-м (+6:05), Майк Тениссен занял 28-е место (+11:09), Никола Кончи стал 34-м (+11:09), а Даррен ван Беккум расположился на 39-й позиции (+15:46).

Кроме того, казахстанский гонщик Евгений Федоров финишировал 54-м (+22:31), а представитель Германия Макс Кантер занял 86-е место (+22:31).

Пятый этап велогонки «Париж—Ницца»:

1. Йонас Вингегор — Team Visma | Lease a Bike
2. Валентен Паре-Пентр — Soudal Quick-Step
3. Харольд Техада — XDS Astana Team

