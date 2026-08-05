Гонщик «Астаны» занял третье место на втором этапе «Тура Польши»
Этап протяженностью 150,1 километра прошел между Мендзыздрое и Щецином.
5 Августа 2026, 07:11
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5 Августа 2026, 07:115 Августа 2026, 07:11
81Фото: SprintCycling
Итальянский велогонщик команды XDS Astana Team Маттео Малучелли стал бронзовым призером второго этапа многодневной гонки «Тур Польши».
Победитель определился в массовом спринте, где Малучелли сумел побороться за призовые места и финишировал третьим.
Первым к финишу пришел итальянец Джонатан Милан из Lidl–Trek. Второе место занял француз Поль Манье из Soudal Quick-Step.
Для Малучелли этот подиум стал первым на нынешнем «Туре Польши». После финиша гонщик поблагодарил партнеров по команде за проделанную работу и отметил важность результата после возвращения в соревнования.
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