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  • Гонщик «Астаны» занял третье место на втором этапе «Тура Польши»

Гонщик «Астаны» занял третье место на втором этапе «Тура Польши»

Этап протяженностью 150,1 километра прошел между Мендзыздрое и Щецином.

5 Августа 2026, 07:11
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SprintCycling 5 Августа 2026, 07:11
5 Августа 2026, 07:11
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Фото: SprintCycling

Итальянский велогонщик команды XDS Astana Team Маттео Малучелли стал бронзовым призером второго этапа многодневной гонки «Тур Польши».

Победитель определился в массовом спринте, где Малучелли сумел побороться за призовые места и финишировал третьим.

Первым к финишу пришел итальянец Джонатан Милан из Lidl–Trek. Второе место занял француз Поль Манье из Soudal Quick-Step.

Для Малучелли этот подиум стал первым на нынешнем «Туре Польши». После финиша гонщик поблагодарил партнеров по команде за проделанную работу и отметил важность результата после возвращения в соревнования.

 
 
 
 
 
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