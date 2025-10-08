"Гонщик" без прав устроил серию ДТП в Петропавловске
В Петропавловске водитель без прав стал героем сразу трёх ДТП и получил рекордный штраф свыше миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский суд.
30 августа 2025 года мужчина, управляя автомобилем "Nissan Maxima" без необходимых документов, стал участником сразу трёх аварий, повредив несколько транспортных средств. Не остановившись, он дважды скрылся с мест происшествий, пытаясь уйти от ответственности.
Специализированный суд по административным правонарушениям города рассмотрел дело и признал водителя виновным по нескольким статьям Кодекса Республики Казахстан. Суд назначил ему штраф в размере 1 022 320 тенге — это около 260 минимальных расчетных показателей, сумма, которая стала одним из самых серьёзных наказаний за подобные нарушения.
Постановление суда вступило в законную силу сразу после оглашения.
