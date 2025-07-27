Во Франции во время проведения автогонок ралли "Фурм-д’Амбер" гоночный автомобиль потеряв управление, вылетел с трассы и сбил зрителей. В результате аварии погибли три человека, ещё несколько получили травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

Изначально сообщалось о двух погибших и одном тяжелораненом, однако позднее стало известно, что пострадавший также скончался в медицинском учреждении. Водитель и штурман гоночного экипажа были госпитализированы.

По предварительным данным, часть зрителей находилась в запретной зоне, ограждённой красной сигнальной лентой, что могло повлиять на тяжесть последствий. Причины выезда машины с трассы уточняются.

Организаторы немедленно приостановили соревнования. Прокуратура начала расследование обстоятельств трагедии. На месте происшествия работают около 60 спасателей и полицейских, в коммуне Сен-Жюст открыт центр психологической помощи для свидетелей и родственников погибших.