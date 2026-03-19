Google и Казахстан запускают новые образовательные решения
Министр просвещения Казахстана встретилась с представителями Google for Education
Жулдыз Сулейменова обсудила с директором Google for Education Анной Артемьевой цифровизацию школьного образования в рамках проекта «Келешек мектептері», передает BAQ.kz.
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела рабочую встречу с директором Google for Education по Великобритании, Европе и Центральной Азии Анна Артемьева, прибывшей с визитом в Казахстан. Во встрече также участвовал директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.
Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации системы образования, внедрения современных технологических решений в учебный процесс и развития сотрудничества в сфере образовательных инноваций.
«Мы приглашаем компанию Google к сотрудничеству в рамках проекта «Келешек мектептері». По поручению Главы государства Касым-Жомарт Токаев в стране построено 217 школ, из них 84 - в сельской местности. У нас также много малокомплектных школ, всего в сельской местности более 6 тысяч. Одним из стратегических приоритетов является сокращение разрыва между сельскими и городскими школами», - отметила Жулдыз Сулейменова.
В ходе встречи были представлены решения на базе продуктов Google, включая Google Classroom, Gemini, Notebook LLM и другие инструменты, основанные на искусственном интеллекте. Также продемонстрированы практические сценарии использования ноутбуков Chromebook в учебном процессе. Отмечено, что эти технологии могут стать эффективным инструментом современной цифровой школы.
В настоящее время Google for Education совместно с Фондом устойчивого развития образования и Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» реализует пилотный проект Digital Bala. В рамках проекта в школах внедряются IT-инструменты, позволяющие автоматизировать учебный процесс и наладить интерактивное взаимодействие между педагогами и учащимися.
