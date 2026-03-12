Google и Microsoft попали в список возможных целей Ирана
Тегеран заявил, что может нанести удары по экономическим объектам, связанным с США и Израилем, включая банки и инфраструктуру американских технологических компаний на Ближнем Востоке.
Иран может нанести удары по банкам и экономическим объектам, связанным с США и Израилем на Ближнем Востоке. В список возможных целей также попали офисы крупных американских IT-компаний, передает BAQ.kz со ссылкой на международные СМИ.
Как сообщили в центральном штабе военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», подобные меры рассматриваются как возможный ответ на атаку на иранский банк.
«Враг оставил нам возможность наносить удары по экономическим центрам и банкам, принадлежащим Соединенным Штатам и сионистскому режиму в регионе», — приводит слова представителя штаба телеканал Al Jazeera.
Иранские СМИ также опубликовали список американских компаний, объекты которых могут стать потенциальными целями. По данным агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), речь идет о таких технологических гигантах, как Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle.
Как отмечают международные СМИ, инфраструктура облачных сервисов этих компаний и их офисы расположены в Израиле и ряде стран Персидского залива. В Тегеране утверждают, что технологии американских корпораций якобы использовались в военных действиях.
Представитель иранского военного штаба также предупредил жителей региона избегать нахождения рядом с такими объектами.
«Мы рекомендуем людям не находиться в радиусе одного километра от этих банков», — заявил он.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и растущей напряженности в регионе.
