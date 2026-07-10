Компания Google нашла необычный способ дать вторую жизнь старым смартфонам. Вместо переработки их будут использовать как облачные серверы для искусственного интеллекта и научных исследований, передает BAQ.KZ со ссылкой на CyberGuyLive.

Google совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего запускает проект, в рамках которого около 2000 старых смартфонов превратят в вычислительный центр нового поколения. Его запуск запланирован на осень 2026 года.

Специалисты извлекают из старых смартфонов материнские платы с процессором, памятью и накопителем. После установки операционной системы они объединяются в единый вычислительный кластер, который сможет выполнять облачные задачи для студентов и исследователей.

Как старые смартфоны превратят в серверы

В Google объясняют, что развитие искусственного интеллекта резко увеличило спрос на вычислительные мощности и строительство новых дата-центров. При этом миллионы старых смартфонов продолжают лежать без дела, хотя их компоненты все еще способны выполнять сложные вычисления.

По данным компании, именно производство материнской платы создает почти половину углеродного следа смартфона. Поэтому повторное использование этих компонентов позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

Платы объединяют в группы по 25–50 устройств. Хотя такие мини-серверы уступают классическим дата-центрам по объему памяти и количеству вычислительных ядер, они отлично подходят для образовательных проектов и научных исследований.

Первые испытания показали, что кластер всего из 20 смартфонов способен одновременно обслуживать более 75 студентов, а выполнение некоторых задач оказалось даже быстрее, чем при использовании облачной платформы AWS.

Какие преимущества даст проект

После запуска центра обработки данных из 2000 смартфонов университет рассчитывает одновременно обеспечивать вычислительными ресурсами около 100 учебных курсов. По оценке Google, такой комплекс сможет заменить примерно 50 традиционных серверов, при этом его эксплуатация обойдется значительно дешевле.

Впрочем, разработчики признают, что технология пока проходит испытания. Среди основных проблем – охлаждение большого количества устройств, надежность оборудования и стоимость разборки старых смартфонов. Кроме того, такие кластеры не смогут заменить мощные серверы с графическими ускорителями, которые используются для обучения современных моделей искусственного интеллекта.

Авторы проекта считают, что подобный подход поможет сократить объем электронных отходов. По прогнозам экспертов, к 2030 году их количество в мире может достичь 82 миллионов тонн.

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