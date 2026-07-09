NASA раскрыла планы возвращения на Луну

После рекордного облета Луны программа NASA "Артемида" переходит к следующему этапу. Экипаж миссии "Артемида-2" завершил исторический полет, а теперь агентство готовит новые испытания, которые должны приблизить возвращение людей на поверхность Луны.

Спустя три месяца после завершения миссии астронавты "Артемида-2" вновь встретились со своим кораблем Orion в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Запущенный в апреле с помощью ракеты Space Launch System, Orion стал первым пилотируемым кораблем этой серии и первой за более чем 50 лет миссией, отправившей людей к Луне.

Рекордный полет "Артемида-2"

Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и канадского астронавта Джереми Хансена во время облета Луны установил новый рекорд.

Корабль достиг расстояния 406 771 километра от Земли – это самая большая дальность, на которую когда-либо удалялись люди в истории космических полетов.

"Это одинокое место, когда на нем нет той ракеты", – отметил командир миссии Рид Вайзман, вновь посетив стартовую площадку, с которой ранее отправился в космос экипаж "Артемида-2".

Астронавты также поблагодарили специалистов, участвовавших в подготовке и проведении миссии.

I was excited for today…excited to cheer on the Agency and my friends as we named the Artemis III crew.



What I didn’t expect was the feeling of complete, unbridled happiness in my soul as @Astro_Jeremy (from afar), @Astro_Christina, @AstroVicGlover and I ceremonially handed… pic.twitter.com/PV14YSYTAe – Reid Wiseman (@astro_reid) June 9, 2026

Следующий шаг – Artemis III

Теперь эстафету должна принять следующая команда программы "Артемида". NASA уже объявило состав экипажа "Артемида-3", в который вошли три американских астронавта и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Запуск миссии запланирован на 2027 год. На этом этапе экипаж будет отрабатывать ключевые технологии для будущих лунных экспедиций, включая взаимодействие с посадочными модулями, которые разрабатывают компании SpaceX и Blue Origin.

При этом состав "Артемида-3" оказался в центре внимания: в экипаж вошли только мужчины, тогда как участница "Артемида-2" Кристина Кох стала первой женщиной, совершившей облет Луны.

Сама Кох заявила, что считает правильным сохранять стандартную процедуру отбора астронавтов и не менять ее ради внешнего эффекта.

"Я очень рада и горжусь тем, что у нас не такая ситуация", – сказала она.

Высадка астронавтов на Луну

Следующим крупным этапом может стать миссия "Артемида-4", запуск которой ожидается в 2028 году.

NASA планирует в рамках этой миссии отправить двух астронавтов на поверхность Луны. Имена участников будущей экспедиции пока не объявлены.

Таким образом, после успешного облета Луны программа "Артемида" приближается к своей главной цели – возвращению человека на лунную поверхность и подготовке к дальнейшим космическим исследованиям.

Ранее сообщалось, что NASA ищет добровольцев для "жизни на Марсе".