Google отправит в космос чипы для искусственного интеллекта

Компания Google приступает к проверке того, как ее чипы для искусственного интеллекта способны работать в условиях космоса. Для этого компания планирует запустить прототип спутника и оценить эффективность технологии непосредственно на орбите.

По данным компании, уже на следующей неделе с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX на орбиту отправят тензорные процессоры Tensor Processing Unit (TPU). Во время испытаний специалисты проверят, способны ли чипы выдерживать физические нагрузки при запуске, воздействие радиации и экстремальные перепады температур.

«На низкой околоземной орбите спутники могут получать доступ к солнечному свету значительно стабильнее, чем объекты на поверхности Земли. Теоретически это позволяет существенно увеличить выработку солнечной энергии и обеспечить вычислительные мощности на орбите», – сообщили в Google.

В перспективе компания не исключает возможность объединения нескольких групп спутников и их использования для обработки масштабных задач в сфере искусственного интеллекта непосредственно в космосе.

Однако для реализации такого проекта предстоит решить целый ряд технических задач. В частности, речь идет об охлаждении орбитальных центров обработки данных и обеспечении сверхскоростной связи с высокой пропускной способностью между спутниками.

«Некоторые вещи можно проверить только в космосе. Цель первого запуска – определить, что работает, выявить слабые места и использовать полученные результаты в будущих миссиях», – говорится в сообщении компании.

В Google отмечают, что использование космического пространства для масштабных вычислений в сфере искусственного интеллекта – долгосрочная задача. Прежде всего необходимо доказать, что оборудование способно стабильно работать в сложных и трудно прогнозируемых условиях на орбите, а также разработать соответствующие инженерные решения.