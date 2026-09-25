Google отправит в космос чипы для искусственного интеллекта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Компания Google приступает к проверке того, как ее чипы для искусственного интеллекта способны работать в условиях космоса. Для этого компания планирует запустить прототип спутника и оценить эффективность технологии непосредственно на орбите.
По данным компании, уже на следующей неделе с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX на орбиту отправят тензорные процессоры Tensor Processing Unit (TPU). Во время испытаний специалисты проверят, способны ли чипы выдерживать физические нагрузки при запуске, воздействие радиации и экстремальные перепады температур.
«На низкой околоземной орбите спутники могут получать доступ к солнечному свету значительно стабильнее, чем объекты на поверхности Земли. Теоретически это позволяет существенно увеличить выработку солнечной энергии и обеспечить вычислительные мощности на орбите», – сообщили в Google.
В перспективе компания не исключает возможность объединения нескольких групп спутников и их использования для обработки масштабных задач в сфере искусственного интеллекта непосредственно в космосе.
Однако для реализации такого проекта предстоит решить целый ряд технических задач. В частности, речь идет об охлаждении орбитальных центров обработки данных и обеспечении сверхскоростной связи с высокой пропускной способностью между спутниками.
«Некоторые вещи можно проверить только в космосе. Цель первого запуска – определить, что работает, выявить слабые места и использовать полученные результаты в будущих миссиях», – говорится в сообщении компании.
В Google отмечают, что использование космического пространства для масштабных вычислений в сфере искусственного интеллекта – долгосрочная задача. Прежде всего необходимо доказать, что оборудование способно стабильно работать в сложных и трудно прогнозируемых условиях на орбите, а также разработать соответствующие инженерные решения.
Самое читаемое
- Смертельное нападение на женщину произошло в Астане: что известно
- Пенсии и пособия казахстанцев на полном гособеспечении хотят выплачивать по-новому
- Минобороны показало кадры учений на Каспии с кораблями, десантом и дронами
- Установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии
- До 20 м/с, грозы и туман: какой будет погода в Казахстане 25 сентября