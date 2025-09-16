Без объяснений и заранее объявленных причин — более 200 сотрудников, занимавшихся оценкой и улучшением ИИ-продуктов Google, были уволены без предварительного уведомления, передает BAQ.KZ. Об этом 15 сентября сообщает издание Wired, ссылаясь на слова бывших работников.

По словам уволенных, сокращения прошли на фоне продолжающихся протестов внутри компании. Люди жаловались на низкую зарплату, нестабильные условия труда и отсутствие гарантий со стороны подрядчиков. Всё это, утверждают сотрудники, подорвало моральный дух и сказалось на качестве работы, связанной с оценкой и "обучением" ИИ-моделей, включая чат-бот Gemini.

Большинство специалистов числились не напрямую в штате Google, а работали через подрядные компании, такие как GlobalLogic — структура, принадлежащая японской Hitachi. Именно на такие компании Google в последние годы активно переводила ключевые процессы по "обучению" своих ИИ-систем.

"Меня просто отключили от системы. Я спросил, что происходит, и услышал в ответ: "Сворачиваем проект". Что бы это ни значило", — рассказал Wired один из уволенных, Эндрю Лозон.

По его словам, увольнения в GlobalLogic стали происходить регулярно в течение последнего года, а сотрудники живут в состоянии полной неопределённости.

"Как можно чувствовать себя в безопасности, если знаешь, что тебя могут уволить в любой момент?" — резюмировал он.

Тем временем, волнения на фоне увольнений и внутренних протестов происходят не только в Google. Ранее, 28 августа, стало известно, что Microsoft уволила двух сотрудников за участие в акциях против сотрудничества с Израилем. По данным Wired, работники были отстранены после "серьёзных нарушений корпоративного кодекса" и якобы взлома офисных помещений руководства.