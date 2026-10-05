Google ужесточает условия использования своих нейросетей

Google меняет условия использования нейросетей Gemini для личных аккаунтов. С 9 октября 2026 года пользователи без подписки Google AI потеряют доступ к Flash и Pro — на бесплатном уровне останется только Flash-Lite. Изменения затронут и подписчиков Google AI Plus: они сохранят доступ к Flash-Lite и Flash, а Pro перейдет в более дорогие тарифы AI Pro и AI Ultra. Пользователям Plus Google направит отдельные уведомления.

Компания также вводит учет вычислительных ресурсов. Лимиты будут зависеть от сложности запросов и используемых функций и сбрасываться каждые пять часов в пределах недельной квоты. Продвинутые функции, включая генерацию изображений, видео и музыки, Deep Research и Deep Think, будут расходовать ресурсы быстрее.

При этом подписчики AI Pro получат доступ к Deep Think, ранее доступному только пользователям AI Ultra. Для каждой модели можно будет выбирать низкий, средний или высокий уровень нагрузки: чем он выше, тем быстрее расходуется лимит.