Компания Google представила новую версию своей модели искусственного интеллекта - Gemini 3 Flash, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Как сообщает Bloomberg, разработка ориентирована на более быструю обработку сложных запросов и снижение затрат на использование ИИ-сервисов.

В Alphabet Inc. сообщили, что Gemini 3 Flash заменит модель 2.5 Flash в приложении Gemini, а также станет ИИ-моделью по умолчанию в поисковой системе Google. Обновление рассчитано на ускорение откликов и эффективную работу с многоуровневыми пользовательскими запросами.

Запуск Gemini 3 Flash последовал за успешной презентацией Gemini 3 Pro, которая получила положительные оценки и усилила позиции Google в конкурентной борьбе на рынке искусственного интеллекта. В компании подчеркнули, что новая модель расширяет доступ к передовым ИИ-технологиям для более широкой аудитории.

В поиске Google Gemini 3 Flash будет применяться для сложных и уточнённых сценариев, включая запросы с несколькими условиями. При этом пользователям также останутся доступны Gemini 3 Pro и премиальная версия инструмента генерации изображений Nano Banana.

Ранее Bloomberg сообщал, что Google столкнулась с коллективным иском в США, связанным с предполагаемым неправомерным использованием ИИ Gemini для обработки личных сообщений и конфиденциальных данных.