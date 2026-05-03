Горбатого кита освободили из мелководья на Балтике

В Балтийском и Северном морях завершилась необычная операция по спасению горбатого кита, который застрял на мелководье и провёл там около недели, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Животное отбуксировали в открытое море и выпустили, однако сейчас его точное местонахождение неизвестно — спутниковый передатчик работает с перебоями.

Сначала появились лишь краткие и нестабильные сигналы, но они не позволяют понять, где именно находится кит и как он себя чувствует.

Операция вызвала споры. Ветеринары заявили, что доступ к животному и данным о его состоянии был ограничен, а часть договорённостей не выполнена. Финансировавшие спасение предприниматели также дистанцировались от итогов, заявив, что не поддерживают то, как всё было организовано.

Критику усилили и экологические организации: выпуск кита произошёл в районе активного судоходства, а не в более безопасной зоне, как планировалось изначально.

Удалось ли животному выжить и адаптироваться в открытом море неизвестно.