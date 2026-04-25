Горная болезнь застала алматинского туриста на пике Сатпаева

В горах Алматы прошла спасательная операция на пике Сатпаева, передает BAQ.kz.

Два молодых туриста поднялись в горы, однако во время восхождения один из них почувствовал недомогание, связанное с горной болезнью,

На высоте около 4300 метров они не смогли самостоятельно продолжить спуск и обратились за помощью.

На место сразу выехал поисково-спасательный отряд ДЧС города Алматы. Спасатели постоянно поддерживали связь с туристами и уточнили их координаты. Через несколько часов подъёма им удалось установить визуальный контакт с пострадавшими.

Сотрудники службы спасения сопроводили туристов вниз.

Медицинская помощь им не потребовалась.