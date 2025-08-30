Горнодобывающая промышленность — ключевая отрасль экономики Казахстана, формирующая основу экспортного потенциала и валютных поступлений. За последние три года отрасль продемонстрировала устойчивое развитие на фоне глобальных и внутренних вызовов: рост добычи золота и меди, модернизация угольной инфраструктуры, запуск новых месторождений нефти и газа, а также значительное увеличение аффинированного производства и экспорта металлургической продукции. Акцент на локализацию, налоговые реформы и цифровизацию контрактных процедур позволили обеспечить адаптацию сектора к новым экономическим условиям и усилить его стратегическую устойчивость. Подробнее в обзоре BAQ.kz.

Общая картина и вклад в экономику

Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей урана, цинка, свинца, меди и других полезных ископаемых. Горнодобывающая отрасль формирует свыше 30 % промышленного производства и около 18 % ВВП. За период 2022–2024 годов отрасль сохранила устойчивую динамику, несмотря на внешнеэкономические потрясения, логистические сложности и колебания мировых цен на сырьевые товары. Основными драйверами стали развитие цветной металлургии, углеводородного сектора и модернизация угольных мощностей.

Золото: добыча, переработка и экспорт

За 2022 год в Казахстане было добыто 129,6 тонны необработанного золота, что на 14,8 тонны выше показателей предыдущего года. Аффинаж составил 73,2 тонны (+8,2 т к 2021 г.). Основными игроками выступили заводы "Тау-Кен Алтын", "Казцинк" и "Казахмыс". Наиболее значимым стал вклад "Тау-Кен Алтын" — 55,6 т аффинированного металла. Добыча золотоносной руды составила 39,4 млн тонн, что означает рост на 19 %. Активно осваиваются новые месторождения в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях.

В 2023–2024 гг. наблюдалась положительная динамика. Правительство усилило поддержку аффинажной отрасли, увеличивая экспорт готового продукта, а не сырья. В результате экспорт золота за три года вырос более чем на 40 %, а налоговые поступления от золоторудной отрасли — на 28 %.

Цветные металлы и металлургия

Цветная металлургия — один из самых быстрорастущих секторов. Объём производства увеличился в пять раз за десятилетие: с 902,4 млрд тенге в 2010 году до 4,7 трлн тенге в 2021. За 2022–2024 гг. тенденция продолжилась. Производство меди, цинка, свинца, алюминия и серебра обеспечило стабильный экспортный доход. В 2023 году экспорт цветных металлов достиг 8 млрд долларов, а за 4 месяца 2024 года — 4,7 млрд долларов (+8,3 % к аналогичному периоду 2023 года).

Одним из крупнейших проектов в отрасли остаётся Казахстанский электролизный завод (Павлодар), производящий первичный алюминий. Это единственное предприятие подобного профиля в Центральной Азии, на которое приходится более 90 % казахстанского экспорта алюминия.

Черная металлургия занимает не менее важное место: Казахстан — восьмой в мире по запасам железной руды (8,7 млрд т). Большинство добычи — до 70 % — экспортируется, в основном в Китай, Европу и Турцию.

Угольная промышленность: стабильность и модернизация

Угольная отрасль сохранила стабильный уровень добычи — около 113 млн тонн ежегодно. В 2022 году — 113,9 млн т, в 2023 — 112,74 млн т. Крупнейшее предприятие — ТОО "Богатырь Комир" — добывает более 42 млн т угля в год, что составляет 38 % общенационального объёма. Запущены новые технологические комплексы, включая циклично-поточный транспорт на разрезе "Богатырь", который позволяет эффективно извлекать уголь с глубин до 230 м.

Павлодарская область остаётся ключевым регионом угледобычи, обеспечивая 60 % общего объёма. Здесь работают крупнейшие энергетические и перерабатывающие предприятия, включая Экибастузскую ГРЭС-1 и Бозшакольский ГОК, который в 2024 году планирует выйти на показатель в 45 млн т медной руды.

Нефть и газ: расширение и инвестиции

Нефтегазовый сектор продемонстрировал восстановление и рост. За 2023 год добыча нефти составила 90,5 млн тонн, в 2024 году — ожидается около 96 млн т. Газовый сегмент также показал рост: в 2024 году добыто 31 млрд м³ газа. По результатам геологоразведки в 2024 году было поставлено на учёт 17 новых месторождений твёрдых ПИ и 30 — по нефти и газу. Ожидаемые извлекаемые запасы — более 115 млн тонн нефти и 25 млрд м³ газа.

Среди крупных проектов — расширение месторождения Тенгиз (планируемый ввод в эксплуатацию — II квартал 2025 года), общие инвестиции — $598 млн. Активно развиваются нефтеперерабатывающие мощности: за 11 месяцев 2024 года переработано 16,7 млн т нефти, план на год — 17,9 млн т. Производство ГСМ достигло 13,1 млн т, при 100 % выполнении производственного плана.

Геологоразведка: приоритет на 2025–2030 годы

Одним из приоритетов правительства стало расширение геологоразведочных работ. С 2022 года были проведены масштабные исследования в малоизученных регионах, что позволило поставить на учёт десятки перспективных объектов. Общая площадь, подлежащая изучению до 2026 года, превышает 2,2 млн км². Финансирование программы составляет свыше 20 млрд тенге. В рамках инициативы усилено партнёрство с международными геологоразведочными компаниями, упрощён доступ к данным и процедурам лицензирования.

Политика локализации и налоговые реформы

В 2023 году правительство запустило программу "Казсодержание 2.0", цель которой — увеличить долю местных поставщиков в цепочках создания стоимости. За 2024 год в сфере недропользования доля местного содержания достигла 61,9 %, или около 3,8 трлн тенге. Кроме того, были заключены более 315 контрактов на добычу, разведку и совместные оффтейк-соглашения с участием казахстанских компаний.

В конце 2023 года началась налоговая реформа: увеличены ставки НДПИ на биржевые металлы на 50 %, на прочие ПИ — на 30 %. С 2025 года вводится освобождение от налогов на 5 лет для новых проектов в добыче и на 3 года — в обрабатывающем секторе. Введена автоматизированная система закупок для недропользователей, что упрощает взаимодействие с государством и повышает прозрачность процедур.

Экспорт, инвестиции и новые рынки

С 2022 по 2024 годы значительно увеличился экспорт казахстанской металлургической продукции. Основные рынки — Китай, Узбекистан, Турция, страны Европы. Расширены экспортные поставки меди, золота, алюминия и ферросплавов. За счёт инвестиционной поддержки и цифровизации административных процедур растёт интерес международных инвесторов к проектам в Казахстане. Только в нефтегазовом секторе за 9 месяцев 2024 года привлечено 2,8 трлн тенге инвестиций.

Горнодобывающая отрасль Казахстана за последние три года продемонстрировала высокую устойчивость, способность к адаптации и модернизации. На фоне глобальной нестабильности страна сумела сохранить ключевые экспортные позиции и нарастить