Горный туризм может стать новым рынком труда для молодежи Алматы: мнение эксперта
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Горный кластер Алматы может превратиться в отдельный рынок труда для молодежи. Новые рабочие места ожидаются в туризме, гостиничном бизнесе, спорте, инженерии, цифровых технологиях, безопасности и обслуживании горной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал председатель правления ТОО «Almaty Tau Management» Жан-Пьер Барало.
По его словам, горная индустрия может стать для молодых людей социальным лифтом. Начать карьеру можно с позиций, где большой опыт не требуется, например в сфере гостеприимства, обслуживания туристов, организации спортивных и досуговых мероприятий.
«Развитие Алматинского горного кластера станет основой для появления новых рабочих мест и разных профессиональных направлений. Это особенно хорошая возможность для молодых специалистов, которые только начинают трудовой путь», - сказал Жан-Пьер Барало.
Дальше многое будет зависеть от практических навыков и обучения. Молодые специалисты смогут повышать квалификацию, переходить к более сложным задачам и со временем претендовать на руководящие позиции.
Какие профессии будут востребованы
По словам Барало, горный туризм объединяет сразу несколько отраслей. Среди них гостиничный бизнес, туризм, спортивный менеджмент, инженерия, технологии, безопасность и эксплуатация горной инфраструктуры.
По мере развития курортов будет расти спрос на людей, которые смогут обслуживать современные туристические объекты и сложную инфраструктуру.
«В будущем могут появиться новые профессии на стыке инженерии, цифровых технологий, управления туристическими сервисами и эксплуатации специализированной горной инфраструктуры», - отметил он.
При этом точный список самых востребованных специальностей будет зависеть от того, на каком этапе находятся проекты, как развивается инфраструктура и какие специалисты понадобятся самим курортам.
Поэтому система подготовки кадров должна успевать за изменениями рынка.
Ставка на практику и стажировки
Для работы на современных курортах одной теории будет мало. Специалистам понадобятся практические навыки, понимание отрасли и знание международных стандартов качества и безопасности.
Одним из проектов в этой сфере должна стать Almaty Tau Academy.
«Академия будет направлена на подготовку специалистов для горного туризма и курортной индустрии и повышение их квалификации. Планируется обучение по направлениям гостеприимства, туризма, спортивного менеджмента, инженерии, технологий и горных профессий», - рассказал Барало.
Предполагается, что молодежь сможет проходить практику на действующих курортах, стажироваться и работать с международными партнерами. Такой опыт, по словам эксперта, может быть востребован и за пределами Казахстана.
При этом реальную доступность таких возможностей еще предстоит оценивать по числу образовательных программ, стоимости и доступности обучения, количеству подготовленных специалистов.
Барало считает, что горные курорты способны дать Алматы долгосрочные рабочие места. Для их работы нужны сотрудники туристической отрасли, инженеры, технические специалисты, менеджеры и профессионалы в сфере безопасности.
«Это направление не ограничивается только созданием рабочих мест. По мере расширения инфраструктуры и усложнения туристических услуг значение квалифицированных кадров будет расти. Поэтому в отрасли есть возможность строить долгосрочную карьеру», - отметил он.
Если новые рабочие места будут сопровождаться обучением, стажировками и программами повышения квалификации, молодые специалисты смогут расти внутри отрасли, осваивать новые направления и переходить на более ответственные позиции.
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