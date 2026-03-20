В Казахстане внедрят особую модель бюджетной и инвестиционной политики для развития города Алатау. Об этом на совместном заседании Парламента сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

По его словам, город получит отдельный подход к формированию бюджета и реализации проектов, ориентированный на долгосрочное развитие и инфраструктуру.

«Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ. Его бюджет формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. В свою очередь, порядок отбора и финансирования проектов будет утверждаться Советом».

Отмечается, что местный бюджет города будет направлен на выполнение текущих и социальных обязательств. При этом предусмотрены ограничения на перераспределение средств.

«До достижения бюджетной самодостаточности Алатау не допускается изъятие средств из бюджета города в другие бюджеты. Развитие города осуществляется на основе стратегических документов - долгосрочного плана на 30 лет, а также стратегии и мастер-плана на 15 лет. В целях обеспечения стабильности для инвесторов изменения в указанные документы будут вноситься не чаще одного раза в течение 10 и 5 лет соответственно».

Отдельное внимание уделяется земельной политике и внедрению цифровых решений. В городе планируется сформировать специальный земельный фонд для реализации инвестиционных проектов, а также развивать технологии по модели Smart City.

Кроме того, рассматривается внедрение экспериментальных правовых режимов в ряде сфер.

«В частности, планируется введение экспериментальных правовых режимов в сферах связи, искусственного интеллекта, роботизированных систем и автономного транспорта. Также рассматривается возможность регулирования оборота цифровых активов, включая криптобиржи и токенизацию, с соблюдением принципов финансовой устойчивости».

Проект рассматривается как самостоятельная экосистема, который опирается на отдельную финансовую модель, специальный режим управления и новую институциональную основу, заявил вице-премьер Канат Бозумбаев на совместном заседании палат парламента.

"По прогнозам международных экспертов, к 2050 году валовой региональный продукт города может достичь $50 млрд", - отметил Бозумбаев.

К числу инвесторов входят Mars, PepsiCo Central Asia, Hyundai Green Food, индустриально-логистические хабы G-TRANS и Integrity Logistics, а также социальные проекты ASP Arenaи K-Park.