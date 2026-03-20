Город Алатау не будет офшорной зоной – Канат Бозумбаев
Такое обещание дали журналистам на совместном заседании палат Парламента РК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Почему город Алатау не станет офшорной зоной рассказали в кулуарах совместного заседания палат Парламента РК, передает BAQ.kz.
Журналистов интересовало может ли анонсированный специально созданный режим стать почвой для лоббизма и защиты интересов отдельных инвесторов. Ответил на вопрос заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев.
"Офшорная зона - это что такое? Когда налоги минимальны, и ты регистрируешь компанию, минимальные деньги платишь и делаешь торговые операции свободно, какие-то другие вещи в других частях мира. Так вот, Алатау не будет офшорной зоной. У нас преференции в Алатау получат только компании, которые непосредственно свою деятельность будут осуществлять на территории города. Все преференции они будут формализованы в бизнес-лицензиях, которые будут выдаваться администрацией города. В них будут, с одной стороны, преференции, с другой стороны, обязательства инвесторов. Сколько рабочих мест, сколько налогов, сколько времени займет построение того или иного объекта, будь то фабрика, завод, отель, социальное учреждение в виде частной больницы", - рассказал Канат Бозумбаев.
Поэтому, подчеркнул спикер, проблем там никаких не будет. Кроме того, по заверению заместителя Премьер-Министра, заработает открытая информационная система, где будут полностью отображаться все льготы, открыто, для любого инвестора и его обязательства. Любой гражданин Казахстана сможет свободно зайти на этот ресурс и посмотреть, как обстоят дела.
