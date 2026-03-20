Журналистов интересовало может ли анонсированный специально созданный режим стать почвой для лоббизма и защиты интересов отдельных инвесторов. Ответил на вопрос заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев.

"Офшорная зона - это что такое? Когда налоги минимальны, и ты регистрируешь компанию, минимальные деньги платишь и делаешь торговые операции свободно, какие-то другие вещи в других частях мира. Так вот, Алатау не будет офшорной зоной. У нас преференции в Алатау получат только компании, которые непосредственно свою деятельность будут осуществлять на территории города. Все преференции они будут формализованы в бизнес-лицензиях, которые будут выдаваться администрацией города. В них будут, с одной стороны, преференции, с другой стороны, обязательства инвесторов. Сколько рабочих мест, сколько налогов, сколько времени займет построение того или иного объекта, будь то фабрика, завод, отель, социальное учреждение в виде частной больницы", - рассказал Канат Бозумбаев.