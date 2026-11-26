Кофе по дороге на работу, свежая выпечка, овощи и фрукты возле дома – привычные для костанайцев торговые точки постепенно исчезают с городских улиц. С 2022 года в областном центре демонтировали более 500 киосков и свыше 170 павильонов и прилавков. Власти объясняют это необходимостью навести порядок и привести город к единому архитектурному облику. Однако у предпринимателей свой взгляд на происходящее: за стремлением к красоте они видят угрозу бизнесу, который развивали годами. В ситуации разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Киоски, павильоны и прилавки – демонтаж продолжается

С 2022 года городской акимат приводит улицы Костаная к единому архитектурному облику, следит за состоянием фасадов и прилегающих территорий, борется с хаотичным размещением рекламы.

Киоски по продаже кофе, мороженого, выпечки и других товаров чаще всего располагаются возле крупных торговых центров. Власти посчитали, что некоторые из них портят внешний вид города, и потребовали убрать торговые точки. Предприниматели с этим не согласились. Споры по отдельным объектам до сих пор рассматриваются в судах.

Недавно аким Костаная раскритиковал работу ведомств, ответственных за демонтаж киосков. По его мнению, одних предупреждений недостаточно, а предпринимателей, игнорирующих правила благоустройства, необходимо штрафовать.

Обновлением городских улиц занимаются сразу несколько подразделений акимата. Одной из главных задач они называют освобождение проезжей части, тротуаров и общественных пространств.

«Постепенная работа ведется с 2022 года. В 2024 году в рамках реконструкции нечетной стороны улицы Победы в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина удалось убрать 116 торговых павильонов. Они полностью перекрывали дорогу пешеходам и стояли в неположенном месте. Позже убрали павильоны и на четной стороне улицы», – рассказал заместитель акима Костаная Алмат Исенбаев.

Аналогичную работу провели на одном из главных проспектов города – Аль-Фараби. Здесь для государственных нужд изъяли земельный участок, на котором располагался пивной павильон. Торговая точка находилась возле автобусной остановки в центре города и пользовалась популярностью. Однако власти решили, что на этом месте нужнее парковка и пешеходная зона.

«В прошлом году освободили проезжую часть улицы Шевченко в границах улиц Байтурсынова – Алтынсарина. Вдоль этой улицы демонтировали более 350 павильонов. Это позволило реконструировать участок и открыть его для автомобильного движения. Кроме того, смогли обеспечить свободный проход для пешеходов, который раньше загораживали киоски», – продолжил заместитель акима.

На улице Рабочей после демонтажа киосков удалось восстановить почти 200-метровый участок дороги, который был закрыт для движения более полувека. Это позволило разгрузить параллельный проспект Назарбаева.

В 2026 году в разных районах Костаная убрали 66 павильонов, которые, по данным акимата, нарушали городской дизайн-код. Еще восемь киосков демонтировали в самом центре города.

Фото: Аскар Кенжетаев

Земля есть, торговать нельзя

Заместитель акима Алмат Исенбаев признал, что действия властей вызывают недовольство предпринимателей. При этом он обозначил несколько проблем, связанных с размещением киосков и павильонов.

Одна из них касается владельцев крупных торговых центров и магазинов. Свободные участки возле своих объектов они нередко сдают в аренду владельцам небольших торговых точек, получая дополнительный доход.

По словам Исенбаева, такая практика противоречит целевому назначению земли. Участки, предоставленные для обслуживания крупных стационарных торговых объектов, нельзя использовать для другого бизнеса без соблюдения установленных требований.

Проще говоря, если предприниматель построил торговый центр, а часть предоставленного ему земельного участка осталась свободной, разместить на ней дополнительные киоски не всегда позволяет целевое назначение земли.

В таких случаях специалисты акимата выдают предписания о демонтаже торговых точек. Однако предприниматели считают себя добросовестными арендаторами: договоры они заключили давно, а срок их действия еще не истек.

Владельцы отказываются убирать объекты, после чего некоторые киоски демонтируют принудительно и вывозят на штрафстоянку. Законность подобных действий предприниматели ставят под сомнение.

Другая проблема, которую обозначил заместитель акима, – самовольная установка торговых точек без разрешительных документов. Еще летом 2025 года для выявления таких объектов создали специальную комиссию.

Недавно ее сотрудники обнаружили игровые автоматы, установленные возле фасада жилого дома.

«Владелец не только нарушил архитектурный стиль дома, но и самовольно использовал общедомовую собственность под коммерческую деятельность, которую открыл без разрешений и справок», – сообщил Исенбаев.

Предприниматель оплатил штраф, однако демонтировать автоматы и вывезти их на штрафстоянку сотрудникам акимата пришлось за счет городского бюджета.

Фото: Аскар Кенжетаев

От внешнего облика до пожарной безопасности

Еще одной проблемой власти называют несоблюдение сроков аренды земельных участков.

Некоторые владельцы киосков, павильонов и прилавков продолжают работать даже после окончания срока аренды и освобождают участки только после получения предписаний.

«Даже тем владельцам, которые своевременно обращаются в акимат за документами по продлению аренды, специалисты не обязаны продлевать ее автоматически. Многие нестационарные объекты по прошествии времени уже не соответствуют санитарным нормам и не отвечают правилам противопожарной безопасности. Не говоря уже о соблюдении архитектурных требований», – пояснил Алмат Исенбаев.

В качестве примера он привел киоск по продаже шаурмы, который ранее находился на пересечении улиц Бородина и Рабочей. После утечки газа и взрыва газовоздушной смеси строение загорелось. Никто не пострадал, однако позднее выяснилось, что объект не соответствовал требованиям пожарной безопасности.

В акимате Костаная намерены положить конец бесконтрольному размещению торговых точек. В распоряжении властей – предупреждения, штрафы и принудительный демонтаж незаконно установленных объектов.

«После рейдов киоски убирают, а потом просто ставят в другом месте! Такое наглое игнорирование правил благоустройства должно наказываться штрафом, а сам объект увозите на штрафстоянку. Штраф – не самоцель, а механизм воздействия», – обратился аким Костаная к полицейским.

Он отметил, что у одних предпринимателей вообще нет документов на аренду, а у других срок аренды истекает только в 2066 году. Последние пытаются отстоять свои права в суде.

При этом в акимате не считают, что препятствуют развитию малого бизнеса. В качестве альтернативы владельцам киосков предлагают размещать торговые точки в действующих торговых центрах и павильонах.

Фото: Аскар Кенжетаев

Спорный дизайн-код: красота города или выживание бизнеса?

Предпринимателей такой вариант не устраивает. По их словам, переезд означает потерю покупателей, которых они привлекали годами, а порой и десятилетиями. На новом месте придется практически с нуля выстраивать бизнес, и далеко не каждый сможет себе это позволить.

Между тем владельцам киосков отказывают в продлении аренды земельных участков, а также в выдаче технических условий на подключение к электричеству.

В Палате предпринимателей Костанайской области опасаются, что массовое применение штрафов только усилит противостояние бизнеса и городских властей.

«По поводу городского дизайн-кода, который предъявляют владельцам киосков в качестве несоответствия общему архитектурному облику Костаная. Это понятие появилось не так давно, его утвердили в законе об архитектуре. Но насколько я знаю, дизайн-код утверждают только в столице и городах республиканского значения. Почему этот код утвердили в нашем городе областного значения, не совсем ясно», – отметил председатель совета по защите прав предпринимателей Палаты Арман Шаменов.

По его мнению, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если городские власти не устраивает внешний вид киосков, почему бы не разработать единый эскиз, по которому предприниматели могли бы обновить свои торговые точки?

Шаменов привел в пример историю предпринимательницы Айсулу Дощановой, которая в попытке отстоять свои права дошла до Администрации Президента.

Женщина – вдова, ее муж погиб в Афганистане. Она одна воспитывает сына с инвалидностью. В 2017 году Дощанова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и оформила в аренду два земельных участка общей площадью 36 квадратных метров. Землю предоставили для установки киоска по продаже овощей и фруктов.

Почти десять лет эта торговая точка обеспечивала женщину и ее сына средствами к существованию.

Однако в начале 2026 года акимат Костаная отказал предпринимательнице в продлении аренды. Одна из причин – расположение киоска на улице Майлина, которую, согласно утвержденному генеральному плану города, собираются расширять. Когда именно начнутся работы, пока неизвестно, но в продлении аренды уже отказали.

Фото: Аскар Кенжетаев

В Палате предпринимателей сообщили, что среди причин отказа также указали несоответствие киоска эстетическому облику города и его расположение в пределах красной линии.

При этом, как отмечают представители Палаты, часть 2 статьи 109 Земельного кодекса РК запрещает капитальное строительство в пределах красных линий, однако допускает размещение временных строений, к которым относится киоск Дощановой.

Планы на будущее, а кредиты нужно платить сегодня

В Палате предпринимателей считают, что замечания к внешнему виду торговой точки должны быть конкретными, чтобы ее владелец мог устранить недостатки. По мнению представителей организации, несоответствие эстетическому облику города само по себе не должно становиться основанием для отказа в продлении аренды.

Тем более что почти за десять лет работы киоска, как утверждают в Палате, претензий к его внешнему виду со стороны акимата не поступало.

Сама предпринимательница считает, что ее торговая точка, напротив, украсила городское пространство. По ее словам, прежде на этом месте скапливался мусор. Теперь женщина следит за чистотой территории, ухаживает за деревьями и высаживает цветы.

«Для того чтобы бизнес развивался, я взяла кредиты в банке. Они были необходимы, чтобы приобрести автомобиль для транспортировки овощей и фруктов. Закупила витрины, холодильники. Ежемесячно мне нужно отдавать банку около 700 000 тенге. И это для меня единственный доход, которого меня лишают», – рассказала предпринимательница.

Расширение улицы пока остается в планах, а банковские платежи женщина должна вносить каждый месяц.

Одним из возможных решений могло бы стать заблаговременное уведомление предпринимательницы о начале дорожных работ. Это дало бы ей время найти новое место для торговли, не лишаясь дохода задолго до реконструкции улицы.

В Палате предпринимателей Костанайской области настаивают на индивидуальном подходе к каждому подобному случаю. Там считают, что стремление властей благоустроить город не должно лишать людей единственного источника заработка.

«Наведение порядка и красоты в городе – желание похвальное. Но почему оно должно делаться за счет удара по малому бизнесу?» – задаются вопросом в Палате предпринимателей региона.

Представители организации намерены более подробно изучить действия местных властей и дать им правовую оценку. При этом в Палате признают, что среди предпринимателей есть и те, кто действительно нарушает законодательство.

Однако остается открытым вопрос: где проходит граница между необходимостью навести порядок в городе и правом предпринимателей продолжать свое дело? Пока власти добиваются единого архитектурного облика Костаная, владельцы киосков пытаются сохранить бизнес, в который вложили годы труда и собственные средства.