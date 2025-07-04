В городе Косшы планируют ввести режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом говорится в проекте официального решения, опубликованного для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.

Причиной стали риски, связанные с состоянием ключевых объектов жизнеобеспечения города — комплекса очистных сооружений и строящегося пожарного депо. По информации акимата, существует реальная угроза аварий на городских инженерных сетях и коммунальной инфраструктуре, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения.

Так, ЧС может быть объявлена на комплексе очистных сооружений и городской сети водоотведения, расположенных по адресу: квартал 016, участок 9131.

Документ подчёркивает возможное возникновение аварийной ситуации, способной повлечь масштабные последствия для водоотведения и санитарного состояния города.

Кроме того, режим ЧС предлагается ввести и на строящемся объекте пожарного депо (тот же квартал, участок 8190), учитывая участившиеся случаи возгораний и отсутствие полной готовности объекта к эксплуатации. Строительство депо, по плану, должно быть завершено до конца 2025 года, но текущая ситуация вызывает обеспокоенность у властей.

Основанием для принятия решения стали положения Закона "О гражданской защите" и классификация чрезвычайных ситуаций, утверждённая приказом МЧС.

Пока обсуждение проекта продолжается, однако документ подчёркивает срочность и необходимость мер по обеспечению безопасности жителей Косшы.

Публичное обсуждение решения продлится до 4 июля 2025 года.