Город без защиты? В Косшы хотят объявить ЧС техногенного характера
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Косшы планируют ввести режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом говорится в проекте официального решения, опубликованного для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.
Причиной стали риски, связанные с состоянием ключевых объектов жизнеобеспечения города — комплекса очистных сооружений и строящегося пожарного депо. По информации акимата, существует реальная угроза аварий на городских инженерных сетях и коммунальной инфраструктуре, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения.
Так, ЧС может быть объявлена на комплексе очистных сооружений и городской сети водоотведения, расположенных по адресу: квартал 016, участок 9131.
Документ подчёркивает возможное возникновение аварийной ситуации, способной повлечь масштабные последствия для водоотведения и санитарного состояния города.
Кроме того, режим ЧС предлагается ввести и на строящемся объекте пожарного депо (тот же квартал, участок 8190), учитывая участившиеся случаи возгораний и отсутствие полной готовности объекта к эксплуатации. Строительство депо, по плану, должно быть завершено до конца 2025 года, но текущая ситуация вызывает обеспокоенность у властей.
Основанием для принятия решения стали положения Закона "О гражданской защите" и классификация чрезвычайных ситуаций, утверждённая приказом МЧС.
Пока обсуждение проекта продолжается, однако документ подчёркивает срочность и необходимость мер по обеспечению безопасности жителей Косшы.
Публичное обсуждение решения продлится до 4 июля 2025 года.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген готовится покорить Испанию и США
- 15-летняя девочка покончила с собой после изнасилования в Актюбинской области
- Казахстанские боксеры пробились в полуфинал Кубка мира
- Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка
- Никакой налички: в Казахстане хотят ужесточить правила покупки жилья в новостройках