Город будущего: Президент обозначил приоритеты развития Алатау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития города Алатау и обозначил ключевые задачи по реализации одного из крупнейших стратегических проектов страны.

Глава государства напомнил, что решение о создании Алатау как нового города было принято два года назад. По его словам, проект имеет особое значение для будущего Казахстана и должен стать новой точкой экономического роста.

«Как вам известно, два года назад мною было принято решение о создании Алатау как города будущего. Данный проект имеет стратегическое значение для всей страны», — отметил Президент.

По словам Токаева, государство намерено создать в Алатау благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, внедрения инноваций и современных технологий.

«Мы намерены привлечь инвестиции в Алатау для превращения его в новый центр деловой активности и инноваций», — подчеркнул он.

Президент отметил, что новый город должен открыть широкие возможности для граждан, особенно для молодежи и будущих поколений.

«Для наших граждан, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в этом новом городе», — сказал Глава государства.

Токаев напомнил, что для реализации этих задач уже создана необходимая законодательная база. В частности, принят Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау», который определяет принципы развития территории и особенности ее управления.

По словам Президента, сегодня в городе формируется прочный правовой фундамент для дальнейшего роста. Речь идет о налоговых преференциях, упрощении условий для ведения бизнеса и создании современной регуляторной среды.

«Уже сейчас можно сказать, что создан прочный правовой фундамент для качественного развития города, включая установление налоговых преференций и упрощение правил для предпринимательской деятельности», — отметил Глава государства.

Особое внимание, по его словам, будет уделено защите интересов бизнеса и развитию цифровой экономики.

«Будет обеспечена комплексная защита интересов локального бизнеса, а также создана регуляторная среда для развития цифровых активов. Таким образом, сегодня Алатау можно назвать городом ускоренного развития с уникальным правовым статусом», — заявил Президент.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев поручил подвести итоги уже выполненной работы, определить ближайшие задачи и долгосрочные приоритеты развития нового города.