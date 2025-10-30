Алматы делает решительный шаг к чистому будущему. В городе формируется новая система экологических правил, направленная на снижение загрязнения воздуха и создание безопасной, комфортной среды для жизни, передает BAQ.KZ.

Речь идет о проекте правил "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха", который задает единые стандарты чистоты для всех сфер городской жизни.

По словам эксперта по законотворческой работе Ерлана Бузурбаева, документ охватывает все ключевые источники загрязнения — автотранспорт, промышленность, строительство, общепит и частный сектор, использующий твердое топливо. Для каждой категории предусмотрены конкретные меры по снижению выбросов и переходу на более экологичные технологии.

Директор учебного центра Казахстанской палаты экологических аудиторов Райдин Касымов подчеркнул, что проект станет "живым инструментом", который будет совершенствоваться по мере внедрения.

"Автомобили старше 12 лет показывают превышения токсичности до 84%. В Алматы таких машин может быть до 80 тысяч, и их вклад сопоставим с миллионом исправных авто", — отметил он.

По данным компании "Ренессанс плюс", до 60% загрязнения воздуха в Алматы приходится на транспорт. В городе ежедневно передвигается более 800 тысяч автомобилей, и около 15% из них не соответствуют экологическим нормам.

"Мы выявили свыше 13 тысяч бань и 500 шашлычных, которые напрямую загрязняют атмосферу. Переход ТЭЦ на газ и отказ от твердого топлива должны стать приоритетом", — сообщил директор компании Асет Тазабеков.

По словам генерального директора ТОО "ECO Almaty" Асыла Батыргереева, в мегаполисе зарегистрировано более 300 тысяч автомобилей экокласса Евро-0 – Евро-3. Именно поэтому обновление автопарка и развитие общественного транспорта — ключевые направления для улучшения экологической ситуации.

Эксперт-эколог управления экологии Алматы Назия Аухинова считает, что борьба за чистый воздух невозможна без участия самих горожан.

"Каждый автовладелец должен понимать: его автомобиль — источник выбросов. Необходимо следить за состоянием двигателя, устанавливать каталитические нейтрализаторы. Предприятия общепита обязаны ставить фильтры на мангалы и печи. Только системный подход ко всем источникам выбросов поможет переломить ситуацию со смогом. Дальше терпеть нельзя — нужно действовать!" — подчеркнула она.

Одним из ключевых элементов новых требований станет система тотального экологического мониторинга. В Алматы создаются зоны пониженных выбросов, а контроль за качеством воздуха будет вестись через сеть постов наблюдения, мобильных лабораторий и цифровую платформу "Чистый город".

По словам экологиста Евгения Мухамеджанова, такие меры уже доказали эффективность в крупных мегаполисах мира.

"Лондон, Пекин, Дубай смогли снизить уровень смога благодаря строгим стандартам и модернизации транспорта. Алматы тоже движется в этом направлении. В последние годы улучшился общественный транспорт, и это мотивирует людей реже использовать личные авто", — отметил эксперт.

По мнению специалистов, принятие проекта создаст прочную основу для долгосрочных экологических решений, поможет сократить уровень смога, особенно в зимний период, и улучшит здоровье горожан.