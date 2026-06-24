Город уходит под воду, а 9 миллиардов утекли: почему Костанай тонет после каждого дождя

Очередной сильный дождь застал костанайцев врасплох. Улицы ушли под воду, по тротуарам невозможно было пройти. Синоптики объяснили потоп объёмом осадков: в середине июня в областном центре за один день выпала месячная норма дождей. В пресс-службе акимата сначала отрапортовали, что ливневая канализация справилась с потоком, но позже власти признали, что в городе работает лишь пятая часть водопропускной системы, остальной попросту нет, а на её строительство не хватает средств. Жителей это возмутило ещё больше: дороги в городе латают и капитально ремонтируют каждый год, почему за эти годы так и не сделали надёжные стоки?

Утонули за один день

Июньский ливень не просто затопил значительную часть Костаная, он в очередной раз обнажил системную проблему водоотведения. По данным КПФ РГП «Казгидромет», за сутки в городе выпало 25 мм осадков при месячной норме 37,5 мм для этого времени года.

«Лето в этом году непредсказуемое, очередные мощные ливни ждём уже в июле. Ожидается уже больше месячной нормы осадков. При том, что месячная норма июля гораздо выше июньской, 52 мм», – сообщила синоптик КПФ РГП «Казгидромет» Раиса Маркелова.

То есть областной центр снова под угрозой затопления, а новой ливнёвки к июлю заведомо не появится. В комментариях жители спрашивали, почему система не справляется не только с экстремальным потоком, но и с обычной нормой осадков, которая всё чаще оборачивается для города водным апокалипсисом. Объясняться пришлось акиму.

«У нас в городе около 423 км дорог, из них только около 110 км оборудовано ливневками. Это не потому, что мы их убрали, так сложилось исторически, их не было с советских времён, поэтому вода после дождей в основном уходит по естественным склонам», – сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Ответ лишь подогрел недовольство. «Со временем СССР нет ливневок? Дороги каждый год делаете, нельзя сделать ливневки?»; «Даже те ливневки, что были при советском союзе, сейчас не справляются с водой, потому что при ремонте их закладывают брусчаткой!»; «Да и асфальт давно кладут не по ГОСТу, без всяких уклонов, вот воде и некуда деваться!», писали костанайцы.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата признали, что проблемные по водоотведению места были всегда. К ним традиционно относят район Костанай-2, мкр Аэропорт, 5-й мкр и другие.

«Но проблему с затоплением проспекта Назарбаева, где на участке под путепроводом водители чуть ли не ежегодно теряли свои номера в воде, удалось решить. Что касается других мест, то при ремонте улиц средства на обустройство ливневок пока не закладываются», – пояснили в отделе ЖКХ.

Финансы есть, ливнёвок нет

Почему систему стоков не закладывают при строительстве дорог, главный вопрос накануне новых летних и осенних ливней. В прошлом году на реконструкцию и текущий ремонт дорог Костанайская область получила рекордную для республики сумму, свыше 9 млрд тенге. Деньги шли на улицы и дворы как по региону, так и в самом Костанае.

«С финансированием проблем нет. Главное, чтобы подрядчики все сделали в срок и качественно. По городу отремонтируют 90 улиц и 49 дворов», – комментировал глава региона Кумар Аксакалов.

Но отсутствие проблем с деньгами от потопа улицы не спасло.

«При ремонте областных трасс, средства на водопропускные трубы под ними закладываются, поэтому затопления бывают крайне редко. За городские улицы мы не отвечаем»,– пояснила специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Катира Достерова.

Почему при таком финансировании ремонта городских трасс в проекты не заложили водоотведение, не смогли объяснить ни в управлении строительства, ни в управлении экономики и бюджетного планирования: там кивали на городской отдел ЖКХ.

Обещали, но не создали

В начале года заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов заявлял, что на ливневую канализацию длиной чуть больше 8 км выделят почти полмиллиарда тенге. Кроме того, при ГКП «Костанай-Су», главной водоснабжающей организации города, обещали создать отдельное подразделение, которое займётся исключительно ливнёвками и выдачей техусловий на водоотведение другим организациям.

Замакима подчёркивал, что работу подразделения профинансируют из бюджета по договору с водоканалом, тарифные средства тратить не будут, на кошельках жителей это не отразится. Как работает структура и когда сетей станет больше, мы попытались узнать в отделе ЖКХ, который должен её контролировать. Там ответили, что общаются только по официальному письменному запросу.

В горводоканале сообщили, что вопрос на контроле советника директора.

«Подразделение только в процессе создания. Что касается 8 километров ливневок, то их только начали строить, работа пока не закончена», – сообщил советник директора ГКП «Костанай-Су» по производству и водоподготовке Сергей Кривошеев.

В итоге водоотводящей системы как не было, так и нет, несмотря на финансирование и планы по спецотделу. Складывается ощущение, что дело не в деньгах, а в том, как ими распоряжаются, и в близоруком планировании.

Нужен комплексный подход

О проблеме эксперты со стажем говорят последние лет двадцать. Проектировщики отмечают, что глобальные сбои водоотвода начались не в советское время, а позже, примерно в 2000-х. Тогда власти, пытаясь обновить трассы, просто наращивали асфальт слоем в 7–8 см. Такая укладка нарушила естественные склоны и стоки.

Проблема оказалась настолько серьёзной, что пять лет назад на центральной улице Тауелсиздик построили наружную ливневую канализацию. Но арычная система прослужила недолго: чистили её плохо, грязь забивала стоки, и арыки превратились в мусоросборники. Позже наружное водоотведение и вовсе запретили строительными нормами, так что смысл системы был потерян.

При хаотичной застройке, включая точечную, дома и объекты не раз вырастали прямо на путях естественного стока.

Десятилетия такого подхода и привели к тому, что областной центр тонет даже после небольших дождей. На этом фоне попытки спасти город точечным наращиванием ливнёвок и созданием отдельного подразделения выглядят слабо. Специалисты настаивают, что проблема глобальнее и решается только комплексно: без нарушений строительных норм при застройке, с проектированием водоотведения на стадии планировки улиц и заложенными на это деньгами. Пока же в Костанае не создано даже подразделение, отвечающее за ливнёвки, не говоря о более серьёзных шагах.