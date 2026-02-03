Развитие города Алатау будет в основном осуществляться за счет частных инвестиций, тогда как государство сосредоточится на создании критической инфраструктуры. Об этом сообщил член Совета по развитию города Алатау Болат Жамишев, передает BAQ.KZ.

По его словам, новая модель управления призвана обеспечить долгосрочную предсказуемость для бизнеса: все ключевые административные и экономические вопросы будут решаться из единого центра, а условия деятельности каждого крупного предприятия закрепятся в индивидуальных лицензиях. Это гарантирует стабильность правового режима и защиту вложений.

Город планируется строить вокруг четырех зон: промышленной, логистической, научно-медицинской и туристической. При этом Алатау не будет обычной экономической зоной с налоговыми преференциями. Речь идет о концепции Charter City, где инфраструктура предоставляется государством, а весь остальной рост обеспечивается за счет частного капитала.

"Задача состоит в том, чтобы создать правовую и организационную среду, способствующую привлечению инвестиций и открытию новых для страны производств", — подчеркнул Жамишев.

Алатау станет платформой для реализации современных промышленных и инновационных проектов, где государство создает основу для развития, а инвесторы фактически строят город.