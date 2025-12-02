В ряде немецких городов этой зимой станет заметно меньше праздничных огней - местные власти отказываются от части новогодней иллюминации из-за ограниченных бюджетов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По словам Штефана Генса, главы Союза розничной торговли Германии, у многих коммун и городов попросту пустые кассы, и традиционное праздничное оформление центров становится финансово неподъёмным.

Финансирование рождественской подсветки в Германии различается по регионам: где-то расходы делят городские власти, предприниматели и жители, а иногда освещение полностью оплачивают местные бизнес-сообщества.

В Дрездене в этом году полностью отказались от иллюминации на барочной Кёнигштрассе: город не смог выделить средства на обрезку деревьев, и разросшиеся кроны не позволили установить гирлянды, несмотря на готовность предпринимателей оплатить работы. В Штутгарте урезали число световых инсталляций, а в Гейдельберге праздничные огни будут включать позже обычного и выключать почти сразу после закрытия ярмарки.

Ганновер продолжает освещать пешеходный центр, но не уверен, хватит ли бюджета до Рождества. В некоторых городах, включая Луккенвальде и Хильдесхайм, жители собирают пожертвования на подсветку. Магдебург был вынужден перенаправить выделенные 400 тысяч евро на другие нужды, например ремонт инфраструктуры.

В Швельме праздничное освещение почти исчезло: украденные гирлянды город заменить не может - стоимость новой партии составляет около 30 тысяч евро. Пока местные жители надеются на доноров и используют временные "летние фонарики".