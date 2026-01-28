В рамках конституционной реформы в Казахстане предлагается закрепить положение о возможности введения специального правового режима в финансовой сфере, а также создания так называемых "городов ускоренного развития" на отдельных территориях страны. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

По его словам, данные нормы, в частности, предполагается применить к деятельности Международного финансового центра "Астана", а также к развитию города Алатау. Предлагаемые меры направлены на стимулирование экономического роста и повышение эффективности развития республики.

Вместе с тем Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новые положения должны рассматриваться в неразрывной связи с базовыми принципами Конституции, в соответствии с которыми административно-территориальное устройство страны определяется исключительно на основе конституционного закона.

– Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной, – подчеркнул он.

В Конституционной комиссии отметили, что предлагаемые изменения не затрагивают фундаментальные положения об унитарном характере государства и территориальной целостности Республики Казахстан.