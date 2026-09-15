Не только для туристов: как новый курорт может изменить зимний спорт в Алматы
Транспортная доступность станет ключевым фактором.
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Развитие новых горнолыжных курортов может не только увеличить туристический поток в Алматы, но и привлечь к зимним видам спорта больше казахстанцев. Однако для массовости недостаточно построить новые трассы и подъемники - важны доступные цены, удобный транспорт и инфраструктура, рассчитанная именно на лыжников. Об этом BAQ.KZ рассказала президент Национальной ассоциации индустрии туризма Раушан Шамиль.
По ее словам, Алматы имеет существенное преимущество перед многими зарубежными направлениями - горы находятся непосредственно рядом с городом. Это позволяет сделать зимний спорт частью регулярного досуга жителей, а не отдельной туристической поездкой.
"Новый горнолыжный курорт, конечно, сыграет большую роль в Алматинском кластере. Наше главное преимущество в том, что горы находятся очень близко и далеко ехать не нужно. Уже сейчас горными лыжами активно интересуется молодежь. Если создать необходимые условия, у большего числа людей появится возможность учиться и регулярно кататься на наших склонах", – считает Шамиль Раушан.
При этом эксперт отмечает, что параллельно со строительством новых объектов необходимо развивать уже существующую инфраструктуру и усиливать связь между действующими горными курортами.
"В первую очередь нужно развивать то, что у нас уже есть. Например, ранее обсуждалась возможность соединения «Шымбулака» с Oi-Qaragai или «Табаганом». На мой взгляд, можно было бы начать с объединения существующей инфраструктуры, а затем переходить к дальнейшему строительству. Здесь необходим комплексный подход и участие профильных специалистов", – отметила она.
Транспорт и цена определят массовость
Одним из главных условий развития массового зимнего спорта Раушан Шамиль называет транспортную доступность. По ее словам, курорт должен быть связан с городом регулярным и удобным общественным транспортом.
"Людям должно быть удобно добираться до гор. Нужен транспорт, который будет ходить регулярно и часто. Возможно, в перспективе стоит рассматривать отдельные транспортные решения в направлении Медеу, чтобы человек мог быстро подняться из города к горной инфраструктуре. Чем проще будет добраться до склонов, тем больше людей смогут заниматься зимними видами спорта регулярно", – пояснила эксперт.
Не менее важным фактором она считает стоимость отдыха. По мнению Шамиль Раушан, конкурентоспособная цена необходима, если новые курорты рассчитывают привлекать не только туристов, но и жителей Алматы.
Однако массовый горнолыжный спорт требует развития не только самих склонов. Эксперт обращает внимание на гостиничную и сопутствующую инфраструктуру, которая сегодня, по ее оценке, не всегда учитывает потребности лыжников.
"У нас очень мало гостиниц, которые приспособлены для сушки лыжного оборудования и ботинок. После целого дня на склоне человеку нужны возможность высушить экипировку, согреться, поесть и восстановиться. Такие, на первый взгляд, небольшие детали сильно влияют на комфорт и на желание туриста снова выйти на склон на следующий день", – сказала Шамиль Раушан.
По ее мнению, появление Almaty SuperSki действительно способно сформировать новую аудиторию зимнего спорта. Потенциал есть как среди казахстанской молодежи, так и среди иностранных туристов, однако курорт должен стать частью полноценной туристической среды.
"Новую аудиторию сформировать можно, потому что молодежь очень заинтересована в таком отдыхе, растет и интерес со стороны иностранных туристов. Но привлекать людей нужно не только самим горнолыжным курортом. Важно развивать гостиницы, рестораны и другую инфраструктуру, чтобы после катания человек мог комфортно провести вечер и отдохнуть. Тогда горнолыжный отдых станет полноценным туристическим продуктом, а не только поездкой на склон", – заключила эксперт.
Потенциал новой горной инфраструктуры для развития массового спорта будет зависеть не только от количества трасс. Доступность курортов, стоимость катания, транспорт и сервис могут стать ключевыми факторами, определяющими, насколько широкая аудитория сможет регулярно заниматься горными лыжами и сноубордом.
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