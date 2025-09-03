"Горы на растерзание": Базарбек требует остановить засыпку логов в Алматы
Алматы под угрозой катастрофы.
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек направил депутатский запрос Генеральному прокурору Берику Асылову, в котором обратил внимание на массовую незаконную застройку предгорий Заилийского Алатау и экологические угрозы для Алматы, передает BAQ.KZ.
По словам парламентария, в ходе летних рейдов по Медеускому, Бостандыкскому и Наурызбайскому районам города были выявлены факты засыпки природных логов и рек, а также срезки горных массивов для строительства коттеджей и элитных таунхаусов. В результате, по словам депутата, в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, что создаёт риск катастрофы при таянии ледников и моренных озёр.
Базарбек отметил, что 12 логов уже засыпаны, а строительство ведётся на участках с целевым назначением "для ведения КХ и ЛПХ", без корректировок планов и изменения назначения земель. По его словам, запрет на срезку горных массивов, недавно подписанный Президентом, на практике не соблюдается, а зачастую собственниками являются влиятельные лица и родственники высокопоставленных чиновников.
Депутат также обратил внимание на незаконное строительство крупных объектов в городе, таких как 40-этажная башня компании "РАМС" и ЖК "Прайм Парк", где работы ведутся без проектно-сметной документации, экспертизы и разрешений. Аналогичная ситуация сохраняется с ЖК "Монблан" и "Швейцария", которые по решению суда должны были быть снесены ещё три года назад.
В своём запросе Базарбек потребовал:
-
Взять под особый контроль Генеральной прокуратуры исполнение судебных решений о сносе незаконных объектов.
-
Ввести запрет на засыпку логов, провести их инвентаризацию, проверить законность предоставления земель и отменить ранее выданные разрешения и эскизные проекты.
-
Обеспечить реальный запрет на срезку горных массивов, учесть разрушенные склоны, привлечь собственников к ответственности и обязать восстановить нарушенные ландшафты.
Депутат отметил положительные изменения в работе с новым акимом Алматы Дарханом Сатыбалды, подчеркнув активизацию процессов выявления и приостановки незаконного строительства, а также наказания нарушителей.
