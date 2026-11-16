Горы с перспективой: кто инвестирует в будущее Алматинского горного кластера

Более 15 тысяч рабочих мест, новые туристические маршруты и возможности для казахстанского бизнеса – за развитием горных территорий Алматы стоит не только масштабная инфраструктура, но и серьезная экономическая модель. Государство берет на себя создание инженерной основы, частным инвесторам предстоит развивать туристический бизнес. Разбираемся, кто за что отвечает и что от этого получат город и его жители.

Алматинский горный кластер объединит пять локаций: Шымбулак, Бутаковку, Кимасар, Пионер и Ой-Карагай. Замысел заключается не просто в расширении туристической инфраструктуры. Речь идет о создании нескольких взаимосвязанных центров отдыха, которые смогут принимать посетителей круглый год.

Сегодня основная нагрузка приходится на наиболее востребованные горные направления. Развитие других локаций должно изменить эту картину: распределить туристические потоки, расширить выбор маршрутов и сделать отдых в горах доступнее.

Государство создает основу, бизнес наполняет ее содержанием

У проекта два основных источника финансирования – государственные средства и частные инвестиции. При этом задачи участников разделены.

За счет республиканского и местного бюджетов планируется создавать базовую инфраструктуру: электроснабжение, водопровод, системы водоотведения и газоснабжения. Также предусмотрены противолавинные системы, зоны эвакуации и информационные центры.

Именно эта инфраструктура станет основой для дальнейшего развития горных территорий. Без инженерных коммуникаций и систем безопасности невозможно полноценное функционирование подъемников, туристических маршрутов и объектов обслуживания.

Другая часть работы отводится частному капиталу. Гостиницы, глэмпинги, рестораны, объекты общественного питания, смотровые площадки и рекреационные зоны предполагается создавать за счет инвесторов.

ТОО «Almaty Tau Management» занимается привлечением предпринимателей на конкурсной основе. При этом инвесторы должны самостоятельно финансировать строительство и эксплуатацию своих объектов, соблюдать договорные обязательства, утвержденные проектные решения и требования законодательства.

Таким образом, государственные вложения формируют инфраструктурный фундамент, а бизнес получает возможность развивать на его основе туристические услуги.

Горы как новая точка экономического роста

Экономический эффект проекта не ограничится туристической отраслью. Он начнет формироваться задолго до открытия гостиниц, ресторанов и подъемников.

Уже на этапе строительства появится дополнительный спрос на продукцию отечественных предприятий и услуги казахстанских компаний. Это строительные материалы, цемент, металлоконструкции, инженерное оборудование, транспортные и подрядные работы.

После запуска объектов круг участников рынка станет еще шире. Новые возможности откроются для гостиничного и ресторанного бизнеса, проката спортивного инвентаря, экскурсионных компаний, гидов, инструкторов и других представителей сферы услуг.

Особое значение имеет круглогодичная модель работы. Если раньше горный туризм во многом ассоциировался с зимним сезоном, то развитие летних и межсезонных направлений позволит привлекать посетителей в течение всего года. Для предпринимателей это означает более продолжительный сезон, а для городской экономики – более стабильный поток туристических услуг.

По предварительным оценкам, реализация проектов Алматинского горного кластера позволит создать более 15 тысяч рабочих мест. Востребованы будут не только специалисты туристической отрасли, но и строители, инженеры, работники сферы обслуживания и представители смежных профессий.

Цена развития — ответственность перед природой

Однако у масштабного проекта есть и другая сторона. Горы Алматы — не просто территория для туризма и инвестиций, а природное пространство, сохранение которого имеет принципиальное значение.

Согласно представленным данным, территория Алматинского горного кластера занимает около 0,049% площади Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

При реализации проектов предусматривается соблюдение экологических требований, защита водных ресурсов, обеспечение инженерной безопасности, а также охрана природного и историко-культурного наследия.

Не менее важна открытость самого процесса. Информирование населения о ходе работ и принимаемых решениях позволяет горожанам следить за развитием проекта и получать сведения о его реализации.

Что в итоге получит Алматы?

За строительством дорог, инженерных сетей и туристических объектов стоит более масштабная задача – превратить горные территории в полноценную часть городской экономики и пространства для отдыха.

Для бизнеса это новые площадки и возможности инвестирования. Для специалистов – рабочие места. Для жителей – дополнительные маршруты, места для семейного отдыха, спорта и активного туризма.

Но главный результат будет зависеть от того, насколько грамотно удастся совместить экономические интересы, доступность гор и сохранение их природного богатства.

Алматы давно живет в окружении гор. Теперь задача – сделать так, чтобы это соседство приносило городу не только красивый пейзаж, но и долгосрочную экономическую и общественную пользу.