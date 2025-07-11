Горячая отставка: начальник ДЧС Алматы ушел на фоне скандала с пожаром
В МЧС отрицают связь событий.
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Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Нурлан Атыгаев покинул свой пост. Информация об этом появилась в Сети на фоне широко обсуждаемого пожара, произошедшего накануне на улице Назарбаева, где сотрудники ДЧС не смогли оперативно потушить загоревшуюся "Газель" из-за технических неисправностей, передает BAQ.KZ.
Видео неудачного тушения быстро стало вирусным и разошлось по соцсетям и СМИ, вызвав волну критики в адрес служб.
Журналист Михаил Козачков, комментируя отставку, отметил:
"Не знаю, связано ли это со вчерашним пожаром на Назарбаева, но смешные ролики с тушением "Газели" стали настоящим мемом и разошлись по всем СМИ".
Тем временем официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева подтвердила увольнение Атыгаева, но отрицает его связь с пожаром:
"В связи с кадровыми изменениями в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, сообщаю, что они не связаны с информацией, распространяемой в мессенджерах и социальных сетях. Просим руководствоваться только официальными источниками".
Подробности о новом назначении или причинах увольнения не разглашаются.
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