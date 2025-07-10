В Алматы разгорается скандал после публикации в соцсетях видео, на котором запечатлены пожарные, наблюдающие за полыхающим автомобилем, но не приступающие к его тушению. Инцидент произошел днём 9 июля на пересечении проспекта Аль-Фараби и Назарбаева, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как трое сотрудников ЧС стоят возле охваченного огнем авто в ожидании подачи пены, но что-то идет не так — шланг не работает. После длительной заминки пожарные отходят и достают другой шланг, предположительно с водой. За это время "Газель" сгорела практически полностью.

"Пустые приехали что ли? Ни воды, ни пены. Всё уже сгорело", — возмущается автор видео за кадром.

Видео вызвало шквал критики в соцсетях. Пользователи пишут:

"Посмотрите на уровень подготовки алматинских пожарных. Страшно представить, что будет, если такое случится в жилом доме".

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании автомобиля поступил в 15:39. К 15:41 камеры системы "112" уже зафиксировали полностью охваченный огнём автомобиль марки "Газель" (2021 г.в.). Площадь пожара составила 7 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 15:57 — спустя 6 минут после прибытия.

В ведомстве объяснили заминку техническими сложностями при боевом развертывании, но подчеркнули, что на тушение это не повлияло. Пожарные применили ранцевый огнетушащий комплекс.

Пострадавших нет, соседние авто не повреждены.

ДЧС напомнил: при признаках возгорания нужно незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.

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