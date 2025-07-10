"Пустые приехали": трое пожарных смотрели на полыхающее авто в Алматы
В Алматы пожарные не смогли оперативно потушить полыхающую "Газель".
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В Алматы разгорается скандал после публикации в соцсетях видео, на котором запечатлены пожарные, наблюдающие за полыхающим автомобилем, но не приступающие к его тушению. Инцидент произошел днём 9 июля на пересечении проспекта Аль-Фараби и Назарбаева, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как трое сотрудников ЧС стоят возле охваченного огнем авто в ожидании подачи пены, но что-то идет не так — шланг не работает. После длительной заминки пожарные отходят и достают другой шланг, предположительно с водой. За это время "Газель" сгорела практически полностью.
"Пустые приехали что ли? Ни воды, ни пены. Всё уже сгорело", — возмущается автор видео за кадром.
Видео вызвало шквал критики в соцсетях. Пользователи пишут:
"Посмотрите на уровень подготовки алматинских пожарных. Страшно представить, что будет, если такое случится в жилом доме".
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании автомобиля поступил в 15:39. К 15:41 камеры системы "112" уже зафиксировали полностью охваченный огнём автомобиль марки "Газель" (2021 г.в.). Площадь пожара составила 7 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 15:57 — спустя 6 минут после прибытия.
В ведомстве объяснили заминку техническими сложностями при боевом развертывании, но подчеркнули, что на тушение это не повлияло. Пожарные применили ранцевый огнетушащий комплекс.
Пострадавших нет, соседние авто не повреждены.
ДЧС напомнил: при признаках возгорания нужно незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.
Ранее мы писали о том, что тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка.
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