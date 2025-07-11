  • 11 Июля, 10:06
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Горячая вода под запретом: алматинцы накопили 2 млрд долгов за тепло

В Алматы усилились меры по взысканию долгов за отопление и горячее водоснабжение.

Сегодня, 09:31
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: pexels.com

"Алматинские тепловые сети" сообщают, что общая сумма задолженности потребителей достигла 2 миллиардов тенге. В ответ на массовые неплатежи поставщик начал активно применять жёсткие меры воздействия, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года ограничен доступ к горячей воде у более чем 600 абонентов, которые проигнорировали многочисленные уведомления. Кроме того, в адрес юридических лиц направлено 3345 досудебных претензий.

В целом, по данным компании, работа по взысканию долгов охватила 5184 абонента. В отношении неплательщиков поданы иски в суд, а также направлены заявления нотариусам на составление исполнительных надписей.

На сегодняшний день судебные исполнители уже приняли ряд ограничительных мер:

  • арестовано имущество 926 человек (в том числе автомобили и недвижимость);
  • заблокированы банковские счета 822 должников;
  • введён запрет на выезд за рубеж для 254 граждан;
  • удержания производятся из зарплат и доходов у 144 человек.

Коммунальщики подчёркивают, что ограничение горячего водоснабжения будет продолжаться до полного погашения долгов. При этом они призывают горожан проявить ответственность и не накапливать задолженность, чтобы избежать крайних мер.

"Мы вынуждены прибегать к законным механизмам взыскания. Отопление и горячая вода - это не просто услуга, а элемент базовой инфраструктуры, которая требует своевременной оплаты", - заявили в компании.

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