Горячая вода под запретом: алматинцы накопили 2 млрд долгов за тепло
В Алматы усилились меры по взысканию долгов за отопление и горячее водоснабжение.
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"Алматинские тепловые сети" сообщают, что общая сумма задолженности потребителей достигла 2 миллиардов тенге. В ответ на массовые неплатежи поставщик начал активно применять жёсткие меры воздействия, передает BAQ.KZ.
С начала 2025 года ограничен доступ к горячей воде у более чем 600 абонентов, которые проигнорировали многочисленные уведомления. Кроме того, в адрес юридических лиц направлено 3345 досудебных претензий.
В целом, по данным компании, работа по взысканию долгов охватила 5184 абонента. В отношении неплательщиков поданы иски в суд, а также направлены заявления нотариусам на составление исполнительных надписей.
На сегодняшний день судебные исполнители уже приняли ряд ограничительных мер:
- арестовано имущество 926 человек (в том числе автомобили и недвижимость);
- заблокированы банковские счета 822 должников;
- введён запрет на выезд за рубеж для 254 граждан;
- удержания производятся из зарплат и доходов у 144 человек.
Коммунальщики подчёркивают, что ограничение горячего водоснабжения будет продолжаться до полного погашения долгов. При этом они призывают горожан проявить ответственность и не накапливать задолженность, чтобы избежать крайних мер.
"Мы вынуждены прибегать к законным механизмам взыскания. Отопление и горячая вода - это не просто услуга, а элемент базовой инфраструктуры, которая требует своевременной оплаты", - заявили в компании.
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