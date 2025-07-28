В одном из кафе сети Shaurma Food произошёл серьёзный инцидент: на сотрудницу пролили кастрюлю с кипящим маслом. Момент происшествия попал на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как работник ресторана несёт кастрюлю с раскалённым маслом, спотыкается, и содержимое выливается на спину его коллеги. От боли девушка начинает корчиться. Позднее в соцсетях появилась информация, что пострадавшая получила тяжёлые ожоги, её спина "гноится", и возможно ей потребуется пересадка кожи.

Автор поста в Threads утверждает, что руководство Shaurma Food якобы отказывается нести ответственность за случившееся. Однако представители компании заявили, что это не соответствует действительности.

"Инцидент действительно произошёл более месяца назад. Мы сразу оказали медицинскую помощь, встретились с родителями девушки, оплатили лечение и выплатили компенсацию", — говорится в официальном комментарии ресторана, опубликованном в Instagram.

В Министерстве труда рекомендовали при необходимости обратиться в трудовую инспекцию.

Пока остаётся открытым вопрос: довольна ли пострадавшая стороной оказанной помощью, и была ли она достаточной для полноценного восстановления.

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