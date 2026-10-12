Горячий чай и кофе могут повысить риск рака пищевода: исследования ученых

Ученые Оксфордского университета изучили связь между температурой горячих напитков и риском развития рака пищевода. В исследовании проанализировали данные почти 1 млн человек.

Результаты показали, что значение имеет не только количество выпитого, но и температура напитка.

У любителей очень горячих напитков риск плоскоклеточного рака пищевода был более чем в три раза выше, чем у тех, кто предпочитал теплые напитки.

Употребление шести и более чашек горячих напитков в день было связано с повышением риска этого вида рака на 71%.

Существенной разницы между чаем и кофе исследователи не обнаружили. По их предположению, ключевым фактором может быть высокая температура жидкости, способная повреждать слизистую оболочку пищевода.

Как снизить потенциальный риск?

Отказываться от чая или кофе не обязательно. Достаточно дать напитку немного остыть и избегать обжигающей температуры.

Иногда для заботы о здоровье достаточно изменить одну простую привычку — не пить горячее сразу после приготовления.