«Горящее кресло» чиновника: как в Казахстане решили спасать госслужащих от выгорания

Образ казахстанского чиновника долгое время ассоциировался с закрытой системой, строгой иерархией и бюрократией. Однако в последние годы государственная служба постепенно меняет подход к работе. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о необходимости построения «Слышащего государства» и перехода к более открытой, сервисной и клиентоориентированной модели государственного управления. Это означает, что в центре внимания должны находиться потребности граждан, а качество государственных услуг становится одним из ключевых критериев эффективности работы госаппарата.

Вместе с тем новые требования предъявляют и новые вызовы. Развитие цифровых сервисов, ускорение рабочих процессов, постоянная коммуникация с населением и необходимость оперативно реагировать на обращения увеличивают нагрузку на государственных служащих. В Агентстве по делам государственной службы неоднократно подчеркивали важность соблюдения баланса между работой и личной жизнью, профилактики эмоционального выгорания и формирования благоприятной рабочей среды.

Почему вопрос выгорания стал актуальным

Действующий Этический кодекс государственных служащих основывается на шести принципах: добросовестности, честности, справедливости, открытости, вежливости и клиентоориентированности. Эти принципы определяют не только отношения государственных служащих с гражданами, но и культуру взаимодействия внутри государственных органов. Одновременно в последние годы государство уделяет больше внимания вопросам организации труда.

Агентство по делам государственной службы регулярно напоминает руководителям о необходимости соблюдать трудовое законодательство, не допускать необоснованных переработок и обеспечивать нормальные условия труда для сотрудников. Такой подход рассматривается как один из факторов повышения эффективности государственной службы и сохранения квалифицированных кадров.

Руководитель как наставник, а не только контролер

Отдельное внимание уделяется развитию современной управленческой культуры. Важную роль в этом играют уполномоченные по этике, которые консультируют государственных служащих, рассматривают обращения по вопросам соблюдения норм служебной этики и участвуют в профилактике конфликтных ситуаций в коллективах. Этический кодекс также устанавливает требования к служебным отношениям.

В частности, руководителям запрещается поручать подчиненным выполнение задач, не связанных с их должностными обязанностями, а государственные служащие не должны допускать проявлений личной преданности руководству или стремления получать преимущества за счет служебного положения начальника. Такие нормы направлены на формирование профессиональной рабочей среды, где главным критерием оценки становятся результаты работы и соблюдение принципов государственной службы.

Государственная служба нового формата

Развитие цифровых технологий, автоматизация процессов и внедрение элементов искусственного интеллекта рассматриваются государством как инструменты повышения эффективности государственного управления и улучшения качества предоставляемых услуг. Одновременно продолжается работа по совершенствованию условий прохождения государственной службы, развитию человекоцентричного подхода и укреплению корпоративной культуры.

Эти изменения не означают, что все проблемы уже решены. Однако курс на создание более современной, открытой и ориентированной на человека системы государственного управления остается одним из ключевых направлений реформирования государственной службы в Казахстане.