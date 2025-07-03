Пожары на легальных и стихийных свалках всё чаще тревожат жителей Костанайской области. Как выяснилось, причина кроется как в способах утилизации отходов, так и в переполненности самих полигонов. В чём суть проблемы и почему она остаётся нерешённой, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Дым столбом

В конце мая – начале июня этого года жители посёлка Октябрьский, расположенного всего в 13 километрах от Лисаковска и находящегося в его административном подчинении, заметили огромные столбы дыма. Вскоре едкий запах гари окутал весь посёлок. Чат в мессенджере WhatsApp буквально разрывался от тревожных сообщений: люди жаловались, что невозможно дышать, напоминали, что подобное происходит уже не впервые, и высказывали предположение, что это не случайный пожар, а умышленный поджог мусора, чтобы сократить его объемы.

"Когда это безобразие наконец закончится? Полигон горит каждый год. И каждый раз нам говорят, что это якобы случайность. Но почему тогда не видно ни одной пожарной машины? Если это случайно, почему никто его не тушит?" - возмущается жительница Октябрьского Тамара Герц.

В версию о случайных возгораниях не верит и другая жительница посёлка - Наталья с улицы Целинной. По её словам, свалка находится примерно в двух километрах от крайней улицы Степной, а Целинная идёт параллельно. Поэтому едкий запах гари доходит и до их домов.

"Практически каждый год в мае-июне нам нечем дышать - горит полигон. Но пожары на свалке усугубили ещё одну проблему. Бездомные собаки, которые там жили и питались, из-за регулярных поджогов перебрались в посёлок. Теперь невозможно спокойно ходить по улицам: они нападают на велосипедистов, детей, мешают заходить в магазины", - рассказала Наталья.

Ещё одна жительница Октябрьского Ирина Колнобрицкая сообщила, что ситуация с горящим полигоном настолько обострилась, что она решила написать официальную жалобу на имя акима. В обращении жители потребовали принять меры против постоянного задымления и загрязнения воздуха со стороны свалки.

"В жалобе я указала, что с 26 мая 2025 года и по настоящее время в районе посёлка наблюдается устойчивое задымление. Источник - полигон или несанкционированная свалка. Ветер регулярно несёт дым в сторону жилых домов. Особенно сильно это ощущается вечером и ночью. Мы просим принять меры в связи с загрязнением атмосферного воздуха и постоянным задымлением", - рассказала Ирина Колнобрицкая.

Она также рассказала о последствиях, с которыми сталкиваются жители Октябрьского из-за постоянных пожаров на свалке. В первую очередь - это стойкий запах гари и невозможность проветривать помещения. В результате у взрослых и детей возникают головные боли, раздражение дыхательных путей и другие симптомы, угрожающие здоровью при длительном воздействии.

В своём обращении, ссылаясь на Закон РК "Об охране окружающей среды" и статью 13 Конституции Казахстана, женщина потребовала провести проверку деятельности полигона, установить причины задымления, привлечь ответственные организации к тушению возгорания и принятию мер по предотвращению подобных случаев в будущем. Она также попросила провести замеры загрязнения воздуха в жилой зоне посёлка Октябрьский и проинформировать её о предпринятых мерах в установленные законом сроки.

"Я просила и о более серьёзных мерах - рассмотреть возможность временной приостановки деятельности свалки (если она официальная) и привлечь санитарные службы для оценки вреда здоровью жителей. Но в ответ получила лишь формальный ответ из отдела по чрезвычайным ситуациям Лисаковска", - с сожалением отметила Ирина Колнобрицкая.

Местная жительница предоставила редакции и официальный ответ, полученный из Департамента экологии по Костанайской области. Оказалось, её жалоба была переадресована в местный отдел по чрезвычайным ситуациям Лисаковска.

"Департамент экологии по Костанайской области, рассмотрев ваше обращение в пределах своей компетенции, сообщает следующее. В адрес департамента ранее поступило письмо от 29 мая 2025 года от отдела по чрезвычайным ситуациям города Лисаковска ДЧС Костанайской области по факту возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов, принадлежащем ТОО "Салем KZ".

По результатам рассмотрения материалов обращения установлено, что компания не выполнило требования, содержащиеся в государственном экологическом заключении, в части невыполнения мероприятий, направленных на предотвращение пожара.

"ТОО "Салем KZ" привлечено к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 332 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - говорится в официальном ответе, подписанном исполняющей обязанности руководителя департамента экологии по Костанайской области Зульфией Бисахаловой.

Компанию оштрафовали за невыполнение требований, содержащихся в заключении государственной экологической экспертизы. Поскольку предприятие относится к категории малого бизнеса, размер штрафа составил 50 месячных расчётных показателей. С учётом установленного на 2025 год размера МРП (3392 тенге), сумма штрафа составила 196 600 тенге.

"И это всё, что сделали после моей жалобы. А полигон, как тлел, так и продолжает тлеть. Запах гари до сих пор чувствуется в посёлке. Никакого расследования - сколько дней горел полигон. Кто за это несёт ответственность?" - вопрошает Ирина Колнобрицкая.

Мусор тлеет до сих пор

В конце июня корреспондент BAQ.KZ побывал на полигоне возле посёлка Октябрьский. Свалка всё ещё продолжала тлеть. Мусорный полигон действительно расположен очень близко к жилым домам - всего в двух-трёх километрах от крайней улицы посёлка. При попутном ветре весь дым устремляется в сторону населённого пункта.

В самом Октябрьском проживает около 5–6 тысяч человек. Посёлок небольшой, домов немного, поэтому при сильных возгораниях запах гари ощущается практически в каждом дворе.

Охранники полигона подтвердили, что объект принадлежит ТОО "Салем KZ", владельцем которого является Рафаэль Абдухакимов. В течение недели редакция пыталась связаться с ним для получения комментария, но его телефон был отключён.

Тогда мы обратились за разъяснением ситуации в акимат Лисаковска и в Департамент экологии по Костанайской области. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Лисаковска Асхат Омаров сообщил, что на административной территории города действует три официальных полигона твёрдых бытовых отходов. Их владельцы — ТОО "Илин", ТОО "Салем KZ" и ТОО "Samal group 2014".

Однако на вопрос о том, когда именно будет закрыт полигон ТОО "Салем KZ", который, по словам жителей Октябрьского, регулярно горит и представляет угрозу для здоровья, чиновник ответить не смог. Между тем, он пояснил, что полигон является официальным, а не несанкционированной свалкой.

По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Лисаковска, с 1 января по 25 мая 2025 года на территории города было вывезено и размещено значительное количество отходов.

Так, на полигоне ТОО "Салем KZ" захоронение мусора осуществлялось следующим образом: твёрдые бытовые отходы (ТБО) — 17%, дерево — 2%, текстиль — 3%, кости — 2%, кожа и резина — 0,5%, строительные отходы (камни, штукатурка) — 0,5%, прочие отходы — 2%, отсев — 7%. Остальные 83% направлялись на сортировку: из них 40% составляли пищевые отходы, 32% — бумага и картон, 5% — металлолом, 4% — пластмасса, 2% — стекло.

Для сравнения, на полигоне ТОО "Илин" соотношение фракций было следующим: пищевые отходы — 26%, бумага и картон — 20%, металлолом — 5%, пластмасса — 20%, текстиль — 3%, дерево — 5%, кости — 2%, стекло — 8%, кожа и резина — 1%, строительные отходы — 3%, отсев — 7%, прочие — 2%.

В акимате уточнили, что на полигоне ТОО "Илин" применяется траншейно-картовый метод размещения отходов, а ТОО "Салем KZ" использует метод надвига.

Все дело в методе захоронения

Мы также связались с Инной Аман, владелицей второго полигона, расположенного на территории Лисаковска и принадлежащего ТОО "Илин". Она подтвердила, что в последние годы количество пожаров на полигонах Костанайской области действительно увеличилось. По её словам, причина в применяемых методах захоронения отходов.

"Мы используем траншейный метод захоронения. Что это значит? С помощью спецтехники выкапываются глубокие траншеи на несколько метров, туда складируется несортируемый мусор, после чего всё это засыпается толстым слоем земли. В нашем случае мы дополнительно запускаем вглубь калифорнийского червя, который помогает перерабатывать пищевые отходы", - пояснила Инна Аман.

Она подчеркнула, что при траншейном методе риск возгораний практически сводится к нулю.

"Если где-то в траншее начинается тление, эту часть можно просто отсечь и залить противопожарной пеной. А вот на полигонах, где используется так называемый картовый или надвижной метод, пожар распространяется очень быстро, охватывая сразу большие площади мусора, и потушить его бывает крайне сложно", - добавила она.

Что такое картовый метод захоронения отходов? По сути, это когда мусор просто складируют на поверхности участка земли, раскладывая его слоями, словно на карте.

"Во-первых, при таком способе под отходы приходится выделять огромные площади. Во-вторых - пресловутые пожары. Открытая территория, полный доступ воздуха, и при наших ветрах огонь распространяется с бешеной скоростью", - объясняет владелица единственного в области траншейного полигона.

Почему же владельцы других свалок не переходят на траншейный метод, при котором неутилизированные остатки мусора засыпаются землёй и доступ воздуха полностью блокируется? Этот вопрос остаётся открытым. По словам Инны Аман, такая технология требует дополнительных вложений в технику, организацию земляных работ и соблюдение экологических норм.

"Кому-то проще и дешевле просто продолжать складировать мусор на поверхности, игнорируя риски для экологии и здоровья людей", - считает специалист.

Инна Аман уточнила, что её полигон не горел уже более 25 лет, в отличие от других объектов в регионе. Более того, благодаря траншейному методу утилизации отходов он занимает сравнительно небольшую площадь.

"Общая площадь нашего полигона - 26 гектаров. Но за почти тридцать лет эксплуатации мы использовали менее половины земельного ресурса. Оставшейся территории нам хватит как минимум ещё на 50 лет", - подчеркнула она.

По её мнению, открытие третьего полигона на территории моногорода Лисаковска и пригородного посёлка Октябрьский выглядит как чрезвычайная ситуация.

"О закрытии полигона ТОО "Салем KZ“, о котором нам сообщили в отделе ЖКХ, говорят уже давно. Но он по-прежнему продолжает функционировать, регулярно горит и вредит здоровью населения. И несмотря на всё это, власти выдают разрешение на открытие ещё одного полигона.

Особое возмущение у Инны Аман вызывает тот факт, что территория нового полигона расположена всего в 50 метрах от её собственного. Она считает это не только бесконтрольной тратой земельных ресурсов, но и полным отсутствием логики в управлении территорией.

"Лисаковск - маленький город, и отдавать такие площади под мусорные свалки просто неразумно", - подчёркивает она.

В связи с этим Инна Аман подала иск в суд против уполномоченных органов, которые выдали разрешение на открытие третьего полигона ТБО на территории Лисаковска.

"В Костанайской области при численности населения около 900 тысяч человек действует порядка 250 официальных полигонов твёрдых бытовых отходов и до 300 несанкционированных свалок. То есть, в среднем - один полигон на каждые 1500 человек. Для сравнения: в странах Европейского союза при населении в 1–1,5 миллиона человек функционирует всего около пяти полигонов ТБО. Там одна площадка по размещению отходов обслуживает около 270 тысяч жителей", - привела расчёты собеседник.

По её словам, эти цифры наглядно показывают масштабы проблемы.

"В Костанайской области количество потенциальных источников загрязнения окружающей среды в среднем в 170 раз выше, чем в странах ЕС. Пока у нас будет продолжать расти число полигонов, говорить о переходе на "зелёную экономику" просто несерьёзно. Такие свалки приносят огромный вред природе", - считает Инна Аман.

Траншейных всего два

В Департаменте экологии Костанайской области, куда редакция BAQ.KZ обратилась за разъяснениями, подтвердили, что на территории региона официально функционирует 239 полигонов твёрдых бытовых отходов. Однако лишь чуть больше половины из них соответствуют установленным экологическим требованиям.

Особое внимание экологи обратили на применяемые методы захоронения мусора.

"В Костанайской области всего два полигона используют траншейный метод захоронения отходов. Остальные полигоны работают по картовому методу. При нём зона складирования условно делится на отдельные участки — карты, которые поочерёдно заполняются мусором", - пояснил руководитель департамента экологии Кайрат Елеусенов.

Именно картовый метод, по словам специалистов, значительно повышает риск возникновения пожаров, поскольку отходы складируются на открытой поверхности с постоянным доступом кислорода.

Полигон, принадлежащий ТОО "Samal Group 2014", по информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Лисаковска, пока ещё не начал работу. Именно этот полигон был размещён рядом с участком, принадлежащим ТОО "Илин", что и стало причиной судебных разбирательств между ТОО и уполномоченными органами, выдавшими разрешение на его открытие.

По данным лисаковских властей, новый полигон начнёт функционировать только после закрытия полигона ТОО "Салем KZ", который расположен непосредственно на территории посёлка Октябрьский. Именно этот полигон, как утверждают местные жители, продолжает тлеть и отравлять им жизнь едким дымом.

Вот такая парадоксальная ситуация сложилась со складированием мусора в небольшом моногороде Лисаковске, который вместе с пригородным посёлком Октябрьский едва насчитывает около 25 тысяч жителей. Тем не менее здесь уже действуют два полигона ТБО, а третий - вот-вот должен открыться. В итоге, реальность утилизации отходов по-лисаковски сегодня выглядит так: один полигон продолжает гореть, вокруг второго идут судебные тяжбы, а владельцы третьего, единственного признанного экологически безопасным и рассчитанного на десятилетия вперёд, вынуждены буквально "выбивать" себе право на дальнейшую работу. Горят гораздо чаще

Впрочем, нестабильная ситуация со складированием мусора наблюдается не только в Лисаковске, но и по всей Костанайской области. Пожары на полигонах ТБО стали происходить заметно чаще, и это уже отражается не только на жизни местных жителей, но и на официальной статистике.

"В Костанайской области в 2024 году было зафиксировано 7 случаев возгорания отходов на полигонах. За первые пять месяцев 2025 года - уже 5 подобных случаев", - сообщили в Департаменте экологии региона.

Причём тревогу вызывает не только рост числа возгораний, но и то, что ликвидировать такие пожары становится всё сложнее. Об этом открыто заявляют в управлении по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Главный полигон областного центра, которым управляет ТОО "Тазалык-2012", за полтора месяца этого года горел уже дважды. Первое возгорание произошло 22 апреля, охваченная площадь составила шесть гектаров. Пожар удалось потушить, но с большим трудом - огонь перекинулся на прилегающую степь.

Уже на следующий день, 23 апреля, загорелся ещё один полигон - "Северный". Для его тушения пришлось привлекать два бульдозера, три пожарных расчёта и одну передвижную насосную станцию. Этот полигон находится в другой части города, но костанайцы жалуются, что он горит практически каждую весну. Особенно часто на запах гари и дыма жалуются жители нового района Юбилейный, расположенного на выезде из города в сторону России.

Второй пожар на главном полигоне Костаная произошёл 7 июня.

В акимате после этого возгорания уточнили, что площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать, пострадавших нет.

"Это уже второй пожар на данном полигоне. Ранее, 22 апреля, там горел мусор на площади 6 гектаров. Тогда из-за отсутствия минерализованной полосы огонь перекинулся на прилегающую степь, охватив дополнительно около 300 квадратных метров. В связи с повторным случаем возгорания управление по чрезвычайным ситуациям и департамент экологии привлекли ТОО „Тазалык-2012“ к административной ответственности по статьям 410 ч.1 и 327-1 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Это означает, что за два пожара на одном и том же полигоне с разницей в полтора месяца владельца оштрафовали на сумму чуть более 340 000 тенге. И… несмотря на штраф, свалка продолжает работать в прежнем режиме.

Костанайский полигон сменил владельца

О проблемах с переполненностью главного полигона твердых бытовых отходов областного центра власти Костанайской области говорили ещё в начале прошлого года.

"Основная часть коммунальных отходов, образующихся в Костанае, размещается на полигоне ТБО, который обслуживает ТОО "Тазалык-2012". На этот полигон ежегодно поступает более 60 тысяч тонн мусора. Вместимость полигона составляет 1,3 миллиона тонн, при этом на сегодняшний день там уже накоплено около 1,21 миллиона тонн отходов", - констатировал в феврале 2024 года заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

Он также отметил, что общая площадь полигона составляет 30,9 гектаров, из которых под мусор уже занято около 28 гектаров. При этом доля переработки твердых бытовых отходов в Костанае в 2023 году была крайне низкой и составила всего 23,1%, подчеркнул замакима.

Сам глава региона, Кумар Аксакалов, тогда отмечал, что жители Костаная и города горняков Рудного неоднократно обращаются с вопросами о работе местных полигонов и часто говорят о серьёзных проблемах с мусорными свалками.

"В Костанае ТОО "Тазалык-2012", которое обслуживает самый крупный полигон, не справляется со своей работой. Мы видим множество недоработок. Они сами обращаются за помощью. Мы готовы выделить им кредит через СПК „Тобол“ для приобретения трёх автомобилей и порядка 500 евроконтейнеров, что существенно поможет улучшить работу предприятия", - прямо заявил Кумар Аксакалов.

В прошлом году областные власти отмечали, что для решения проблем с размещением твердых бытовых отходов необходимо выделить землю под строительство ещё одного полигона. Однако экологи предупреждали, что такой подход противоречит принципам перехода на "зелёную экономику". Новый полигон в Костанае пока так и не появился, а проблемы у существующего объекта никуда не делись.

На недавнем аппаратном совещании, комментируя участившиеся пожары на полигонах, аким Костаная Марат Жундубаев резко раскритиковал руководство ТОО "Тазалык-2012", обслуживающего главный полигон областного центра. Он напомнил, что предприятию был оформлен кредит через СПК "Тобол", благодаря чему закуплена новая техника для вывоза мусора, а также более 500 мусорных контейнеров с крышками. Кроме того, специально оборудованы площадки для сбора крупногабаритного мусора.

"Вы же жаловались, что крупногабаритный мусор не входит в тариф на вывоз для населения. Мы сделали для вас отдельные площадки. Более того, подняли тариф на вывоз мусора - хоть и немного, но повысили! Получается, мы постоянно идём вам навстречу, а вы ничего делать не хотите. Так не пойдёт. Собственник у ТОО поменялся, а проблемы остались те же", - подчеркнул аким.

Глава города напомнил, что летом прошлого года учредителем мусоровывозящей компании ТОО "Тазалык-2012" стал Ерлан Кулманов. До этого он более десяти лет руководил ТОО "Соцсервис" в Житикаре. Кулманов сменил прежнего владельца ТОО "Тазалык-2012" - костанайца Александра Кушнера, который занимался мусорным бизнесом более 12 лет. Аким поручал новому владельцу наладить работу по вывозу мусора, максимально очистить городские контейнеры от отходов и увеличить долю сортировки, особенно в части переработки пластика. Буквально спустя пять месяцев после смены владельца Ерлан Кулманов рассказал, что запустил сортировочную линию для пластика - одной из основных частей мусора, поступающего на главный полигон Костаная. Необходимое сырьё - пластиковые бутылки, посуда и другие изделия, отслужившие свой срок - свозили на полигон десятки грузовых автомобилей. Пластиковые тонны разгружали, ежедневно отправляли на сортировочную линию, где мусор разделяли на фракции. Затем материалы укладывали в мешки, прессовали и отправляли на переработку.

"Только за одну неделю в помещении полигона накопилось почти 40 тонн отсортированного пластика, часть которого даже пришлось временно хранить на улице. Несколько раз в день на полигон приезжает машина и забирает большие мешки с пластиком. Но почти сразу появляются новые, так как объёмы пластика очень большие", - так в конце прошлого года Ерлан Кулманов комментировал улучшения в работе по утилизации отходов.

Он отмечал, что до того, как стал учредителем ТОО "Тазалык-2012", сортировочная линия практически простаивала более шести лет и поэтому была почти новой. Сейчас же ей приходится работать на полную мощность, уверял тогда новый владелец компании, обслуживающей самый крупный полигон области.

Однако уже в этом году костанайцы вновь начали массово жаловаться на проблемы с вывозом мусора и пожарами на полигонах. В акимате подчёркивают, что с момента передачи ТОО "Тазалык-2012" под новое управление прошло ещё менее года, поэтому компании ещё можно дать шанс на исправление ситуации. При этом выразили надежду, что ситуация улучшится, в том числе благодаря штрафам, наложенным за неоднократные возгорания на полигоне.

Мусорные коллапсы не заканчиваются

Линию по сортировке мусора в этом году планируют открыть и на другом частном полигоне, расположенном в моногороде Рудном. В последние несколько лет город горняков переживал мусорные коллапсы и конфликты вокруг вывоза отходов: дворы были завалены мусором, а тариф на вывоз не повышался, несмотря на требования обслуживающей организации - ТОО "Рудный Абат-2006". В результате компания неделями не вывозила мусор, несмотря на наличие техники.

Из-за сложившейся ситуации акимат города Рудного принял решение провести тендер на определение нового подрядчика по вывозу твердых бытовых отходов. В конце 2023 года у ТОО "Абат Рудный-2006" сменился владелец — им стало ТОО "L-trading". За два года новые владельцы отремонтировали и модернизировали все контейнерные площадки в городе, а также закупили новые евроконтейнеры, которые установили по всему Рудному.

Новое ТОО полностью обновило парк специализированной техники, закупив 5 мусоровозов, 4 самосвала и 2 погрузчика. Были оптимизированы логистика и графики вывоза ТБО, внедрены новые рабочие процессы, ориентированные на качество услуг.

"На данный момент новая компания ежедневно обслуживает 155 контейнерных площадок, обеспечивает вывоз мусора более чем у 95 000 абонентов и обслуживает свыше 500 юридических лиц города. В результате ежедневно с территории города вывозится более 80 тонн отходов", - пояснили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Рудного.

Акимат Рудного также принял решение о дальнейшей модернизации контейнерных стоянок и внедрении системы раздельного сбора мусора. В рамках этих проектов ТОО планирует дополнительно приобрести 5 современных мусоровозов общей стоимостью 294 миллиона тенге. Новая техника позволит не только расширить территорию обслуживания и решить задачи по раздельному сбору отходов, но и сформировать резервный парк машин, что обеспечит бесперебойную работу, отметили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Рудного. В самой рудненской компании по вывозу мусора подчеркнули, что география их деятельности расширяется: с весны этого года они начали оказывать услуги по вывозу мусора в соседнем поселке городского типа Качаре. Что касается полигона для захоронения ТБО в Рудном, его площадь составляет 50 гектаров. Он также перешёл в управление нового ТОО "L-trading" в 2023 году. При передаче были выявлены определённые несоответствия и проблемы, требовавшие системного подхода для решения.

"На данный момент полигон функционирует стабильно. Все работы ведутся в соответствии с экологическими нормами, реализуются масштабные проекты по переработке и сортировке отходов. Уже в августе этого года будет введён в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс мощностью 50 000 тонн в год (при текущей потребности - 40-45 тысяч тонн в год). Также уже приобретён и успешно работает мобильный комплекс для переработки строительных, древесных и прочих отходов с целью повторного использования. Мощность дробильного комплекса составляет более 70 000 тонн в год. Общий объём инвестиций в эти проекты - 389,9 миллиона тенге", - сообщил руководитель ТОО "L-trading" Ринат Ишбулатов.

Он уточнил, что в рамках программы "Таза Казахстан" ежегодно на безвозмездной основе принимаются отходы с территории моногорода Рудного, образующиеся в результате субботников. В результате будет создано более 30 новых рабочих мест, а количество захороняемых отходов существенно сократится, что, в свою очередь, окажет положительный экологический эффект.

А как же "Таза Қазақстан"?

Очередной рейд в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прошёл в Костанайской области в начале июня. Всего в регионе проведено уже более пяти тысяч таких экологических рейдов, направленных на борьбу с несанкционированными свалками, которые образуются в местах отдыха жителей области.

"В ходе мониторинга было выявлено 48 стихийных свалок, из которых 35 уже ликвидированы. Зафиксировано более 4 000 нарушений правил благоустройства и 783 случая загрязнения мест общего пользования. Все собранные материалы по выявленным свалкам направлены в местные исполнительные органы для принятия дальнейших мер", - сообщил старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Костанайской области Толкын Абильнасиров.

Начальник отдела местной полиции управления полиции города Костаная Ернур Алтаев добавил, что за время проведения экологических рейдов около 1 500 жителей областного центра были привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Отметим, что проблемы с полигонами ТБО в Костанайской области также привлёк внимание вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев во время рабочего визита в регион весной этого года.

Он сообщил, что объём образованных твердых бытовых и коммунальных отходов за 2024 год составил 272 тысячи тонн.

"Основной проблемой является слабо развитая инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов ТБО экологическим нормам и значительное количество несанкционированных свалок. В Костанайской области действует 239 полигонов, но лишь 54% из них соответствуют санитарным и экологическим требованиям", - подчеркнул вице-министр.

Он также подчеркнул необходимость развития сортировки и переработки мусора. По его словам, в Костанае уже действует мусоросортировочный комплекс ТОО "Тазалык-2012" с мощностью обработки до 100 тысяч тонн отходов в год. Кроме того, в этом году запланирован запуск проекта по сортировке мусора в Рудном в рамках льготного финансирования. Мощность нового мусоросортировочного комплекса составит 50 тысяч тонн отходов в год. Из общей стоимости проекта в 389,9 миллиона тенге министерство направило 149 миллионов тенге, а в ближайшее время новые владельцы рудненского полигона получат дополнительно ещё 160 миллионов тенге.

Нуркен Шарбиев также прокомментировал вопросы, связанные с намерениями строительства мусоросжигательных заводов в Казахстане. По его словам, это положительный опыт, и при реализации таких проектов страна будет опираться на европейский опыт. Вице-министр посетил один из европейских заводов и заверил, что выбросы в атмосферу от подобных предприятий практически отсутствуют.