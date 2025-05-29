В Высшей аудиторской палате РК прошло заседание Координационного совета, где подвели итоги работы органов государственного аудита за 2024 год. Результаты оказались тревожными: каждая третья ревизионная комиссия страны продемонстрировала неудовлетворительную эффективность, передает BAQ.KZ.

Из 20 ревкомиссий только 14 получили положительную оценку. Остальные — в том числе комиссии по Алматы, Абайской, Алматинской, Костанайской и Туркестанской областям — стали предметом жесткой критики со стороны председателя ВАП Алихана Смаилова.

"Руководители ревкомиссий должны нести персональную ответственность за допущенные провалы", — подчеркнул Смаилов.

Он поручил главам ревкомиссий по пяти регионам до 1 июля представить отчет о мерах воздействия на сотрудников, нарушивших решения Координационного совета.

Под удар также попали внутренние аудиторы Генпрокуратуры и акиматов ряда областей, в отношении которых Минфин подготовит предложения по привлечению к ответственности за несоблюдение стандартов госаудита.

Кроме того, Смаилов потребовал ускорить цифровую трансформацию системы аудита. Он заявил, что региональные комиссии "должны активно включиться" в работу с новой цифровой платформой и завершить апробацию модуля "Кабинет объекта госаудита" до конца года.

Итог: вместо гарантии финансовой прозрачности — системные сбои. Теперь от ревизоров ждут не объяснений, а конкретных шагов по исправлению ситуации.