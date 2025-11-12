В Казахстане система подготовки спортсменов претерпевает масштабные изменения после государственного аудита, проведенного Высшей аудиторской палатой (ВАП), передает BAQ.KZ со ссылкой на ВАП.

В области воспитания и подготовки отечественных спортсменов приняты меры реагирования по итогам проверки, направленные на повышение прозрачности, дисциплины и результативности отрасли. Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает последовательную политику наведения порядка в спорте: в апреле текущего года был подписан закон, который внес изменения в законодательство о физической культуре и спорте, пересматривает порядок утверждения приоритетных видов спорта и вводит запрет на финансирование иностранных легионеров за счет бюджета.

Проверочные мероприятия ВАП, проведенные летом текущего года, выявили нарушения и недостатки, которые негативно сказывались на спортивных достижениях страны, и были даны конкретные поручения по их устранению. Особое внимание было уделено вовлечению более 32 тысяч учителей физической культуры в школах, чей потенциал ранее не использовался для отбора и подготовки перспективной молодежи. В результате по решению и.о. министра туризма и спорта в школах будут созданы специализированные спортивные классы, в которых дети с ярко выраженными спортивными способностями смогут совмещать обычное обучение с тренировками. Отбор в эти классы будут проводить совместно учителя физкультуры и тренеры спортивных организаций.

Таким образом, в Казахстане формируется комплексная система подготовки спортивного резерва, объединяющая образовательный и спортивный компоненты. Это позволит эффективнее выявлять и развивать молодых талантливых спортсменов, повышая шансы республики на международных соревнованиях.

Помимо этого, по поручению ВАП, подведомственные организации Министерства приняли меры по устранению недостатков и нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности, что повышает прозрачность, закрепляет персональную ответственность, снижает риск ошибок и упрощает контроль за использованием бюджетных средств. За нарушения бюджетного и иного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица следующих организаций: Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, РГКП "Дирекция развития спорта", РГКП "Республиканский колледж спорта", РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова", РГКП "Центр олимпийской подготовки "Алматы", РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау".

Комплексный подход государства направлен на создание эффективной и устойчивой системы подготовки спортивного резерва. Новые механизмы поиска талантов через школы, усиление учета и контроля за средствами, а также устранение выявленных нарушений должны повысить результативность и прозрачность спортивной отрасли. Работа по исполнению остальных поручений по итогам государственного аудита находится на постоянном контроле ВАП.