Завершился аудит эффективности использования государственных средств и активов в Северо-Казахстанской области, результаты которого были рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП), передаёт BAQ.KZ.

Проверка показала, что регион в целом выполняет основные социально-экономические показатели: с 2020 года валовый региональный продукт вырос на 69%, уровень безработицы снизился на 0,4%, доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась на 2,3 процентных пункта, а жилищный фонд увеличился на 600 тыс. кв. м.

Однако аудит выявил ряд серьезных проблем. Среди них - сокращение естественного прироста населения и отрицательное миграционное сальдо. В сфере образования остаются нерешёнными вопросы трёхсменных и аварийных школ, 17 школ не имеют спортзалов, 24 предметных кабинетов. Изношенность зданий медицинских учреждений составляет около 74%.

Несмотря на рост числа субъектов малого и среднего бизнеса, их доля в валовом региональном продукте снижается. Особое внимание аудиторов привлекли предприятия оптово-розничной торговли: их доходы упали на 100 млрд тенге, что снизило налоговый потенциал региона и ограничило возможности местного бюджета финансировать социальную инфраструктуру.

"Получается, налогов меньше уплачено, и у местного бюджета стало меньше возможностей финансировать проекты по развитию социальной инфраструктуры и другие. Мы это увидели и считаем, что это, мягко говоря, не порядок. Возможно, теневой сектор увеличился. С этим надо работать", — отметил председатель ВАП Алихан Смаилов.

Отдельное внимание уделено СЭЗ "Qyzyljar". Несмотря на стратегическую важность, отсутствие инженерной инфраструктуры задержало ввод ряда объектов, что снижает эффективность СЭЗ и доверие инвесторов. Вместе с тем местный бюджет направляет значительные средства на менее приоритетные проекты, включая реконструкцию административных зданий (7,3 млрд тенге) и строительство театра (7 млрд тенге).

Вопросы остались и в водоснабжении и транспортной сфере: 38 опорных сел не имеют качественного централизованного водоснабжения, а 22 из 79 построенных объектов до сих пор не переданы эксплуатирующим организациям. Нет комплексной схемы развития пассажирского транспорта и мониторинга безопасности дорожной инфраструктуры.

Оценка деятельности АО "СПК "Солтүстік"" выявила низкую эффективность управления, потери от совместных предприятий - около 1 млрд тенге, убытки от непрофильных активов - 610 млн тенге, использование средств стабфондов - 298 млн тенге. Нарушения в бухучёте составили свыше 24 млрд тенге.

Также установлены факты нарушений в госзакупках: заключение договоров из одного источника без проведения конкурсов на 5,5 млрд тенге и несоблюдение ограничений по субподряду.

Всего по итогам аудита установлено:

- финансовые нарушения на на 28,3 млрд тенге;

- неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 112,4 млрд тенге.

Материалы по 111 фактам направлены для возбуждения административных дел, часть материалов будет передана в правоохранительные органы.