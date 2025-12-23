Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила государственный аудит деятельности АО "Центр электронных финансов" (ЦЭФ), подведомственного Министерству финансов РК. Проверка касалась работы по развитию и сопровождению информационных систем в сфере государственных финансов, передаёт BAQ.KZ.

Аудит выявил ряд проблем, требующих внимания и корректирующих мер. Так, отсутствует отчетность об исполнении планов развития за 2023–2024 годы, часть показателей не достигается, а мероприятия службы внутреннего аудита реализуются либо частично, либо с нарушением сроков. Внутренние нормативные документы организации не актуализированы, что ограничивает эффективность работы ЦЭФ как интегратора бюджетного процесса.

Кроме того, аудит выявил несогласованность в подходах к расчету стоимости услуг. Аудиторы рекомендовали провести экспертизу цен и внедрить раздельный учет работ и услуг для снижения рисков некорректного ценообразования.

Внимание уделено и вопросам информационной безопасности. Некоторые информационные системы, находящиеся на сопровождении, а также ИС "Электронные коммерческие закупки", имеют нарушения основных требований безопасности. Выявлено свыше 600 случаев внесения технических изменений в систему "Электронные госзакупки", которые, в частности, отключали проверку опыта и разрешительных документов.

По итогам аудита установлены финансовые нарушения на сумму 566 млн тенге, а неэффективное планирование и использование средств составило 13,5 млрд тенге.

Высшая аудиторская палата дала рекомендации и поручения по устранению выявленных недостатков. Их исполнение будет находиться под контролем до полного завершения.