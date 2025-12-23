Госаудит выявил нарушения на 566 млн тенге в Центре электронных финансов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила государственный аудит деятельности АО "Центр электронных финансов" (ЦЭФ), подведомственного Министерству финансов РК. Проверка касалась работы по развитию и сопровождению информационных систем в сфере государственных финансов, передаёт BAQ.KZ.
Аудит выявил ряд проблем, требующих внимания и корректирующих мер. Так, отсутствует отчетность об исполнении планов развития за 2023–2024 годы, часть показателей не достигается, а мероприятия службы внутреннего аудита реализуются либо частично, либо с нарушением сроков. Внутренние нормативные документы организации не актуализированы, что ограничивает эффективность работы ЦЭФ как интегратора бюджетного процесса.
Кроме того, аудит выявил несогласованность в подходах к расчету стоимости услуг. Аудиторы рекомендовали провести экспертизу цен и внедрить раздельный учет работ и услуг для снижения рисков некорректного ценообразования.
Внимание уделено и вопросам информационной безопасности. Некоторые информационные системы, находящиеся на сопровождении, а также ИС "Электронные коммерческие закупки", имеют нарушения основных требований безопасности. Выявлено свыше 600 случаев внесения технических изменений в систему "Электронные госзакупки", которые, в частности, отключали проверку опыта и разрешительных документов.
По итогам аудита установлены финансовые нарушения на сумму 566 млн тенге, а неэффективное планирование и использование средств составило 13,5 млрд тенге.
Высшая аудиторская палата дала рекомендации и поручения по устранению выявленных недостатков. Их исполнение будет находиться под контролем до полного завершения.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Сколько платят казахстанцам при утрате трудоспособности
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- В Астане построят двухуровневую дорогу протяженностью 12,4 км