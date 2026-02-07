Госдеп США одобрил Украине новую поставку вооружения
Данная сделка будет способствовать реализации внешнеполитических и национальных интересов США.
Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около $185 млн. Об этом заявило Управление военного сотрудничества Пентагона, передаёт BAQ.KZ.
"Государственный департамент принял решение об одобрении потенциальной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов", - уточняется в заявлении.
В ней также говорится, что данная сделка будет способствовать реализации внешнеполитических и национальных интересов США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая играет важную роль в политической стабильности и экономическом развитии Европы.
В качестве обоснования сделки в заявлении отмечается, что Украина испытывает срочную потребность в усилении локальных возможностей по обслуживанию и поддержанию высокой готовности к эксплуатации американской техники и вооружений.
"Поставка запасных частей позволит повысить боевую эффективность, улучшить логистику и снизить финансовую нагрузку благодаря более устойчивому и быстрому циклу ремонта. Продажа данного оборудования и оказание поддержки не изменят военный баланс в регионе. Реализация данной продажи не потребует направления дополнительных представителей правительства США или подрядчиков в Украину и не окажет отрицательного влияния на боеготовность вооружённых сил США", - говорится в заявлении.
