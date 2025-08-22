Госдеп США проверяет более 55 млн обладателей виз на возможные нарушения
В случае обнаружения нарушений виза будет аннулирована.
Администрация Дональда Трампа объявила о масштабной проверке всех обладателей американских виз — их насчитывается более 55 миллионов человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press. Речь идёт о режиме "непрерывной проверки" (continuous vetting), который позволяет выявлять факты превышения срока пребывания, криминальную активность, угрозы общественной безопасности или возможные связи с терроризмом.
В Госдепартаменте уточнили, что в случае обнаружения нарушений виза будет аннулирована, а её обладатель, находящийся в США, может быть депортирован.
С момента вступления Трампа в должность его администрация усилила контроль за иностранцами, включая студентов и участников обменных программ. Новый порядок означает значительное расширение практики проверок, которая ранее касалась лишь отдельных категорий иностранцев.
