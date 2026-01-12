В 2025 году Государственный департамент США аннулировал более 100 000 виз, выданных иностранным гражданам. Этот показатель более чем в два раза превышает уровень 2024 года — последнего года администрации президента Джо Байдена, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Foxnews.com

Как уточняется в данных Госдепартамента США, в 2024 году было аннулировано около 40 000 виз. Резкий рост показателя в 2025 году стал рекордным за всё время наблюдений.

Увеличение числа аннулированных виз последовало за исполнительным указом президента Дональд Трамп, подписанным в первый день его пребывания у власти. Отметим, документ предусматривает усиление проверки иностранных граждан и пересмотр ранее выданных виз.

Сообщается, что большинство аннулированных виз пришлось на деловые и туристические поездки. Основной причиной стало превышение иностранцами разрешённых сроков пребывания на территории США.

При этом решения затронули и другие категории. В частности, были аннулированы около 8 000 студенческих виз и 2 500 виз специализированных работников. Представитель Госдепартамента сообщил, что большинство студентов и работников, потерявших визовый статус, ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью.