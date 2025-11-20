На заседании Сената депутат Султанбек Макежанов поднял вопрос о мерах Правительства по оптимизации бюджетных расходов. Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что государственный долг Казахстана составляет 23,6% к ВВП — показатель, который по международной методологии считается низким, передает BAQ.KZ.

По его словам, во многих развитых странах уровень госдолга превышает 50–80% ВВП, а в отдельных случаях — и более 100%.

"Я не призываю к такой практике. Напротив, считаю, что государственный долг Казахстана должен быть низким, и Правительство над этим работает", — подчеркнул Бектенов.

Премьер отметил, что международные рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и S&P оценивают финансовую устойчивость Казахстана позитивно. Страна сохраняет единственный в регионе инвестиционный рейтинг, что позволяет привлекать внешние заимствования на выгодных условиях.

В качестве примера он привёл размещение евробондов в октябре под ставку 4,4%. "Это хороший показатель того, что инвесторы верят в Казахстан и готовы вкладывать средства", — сказал глава Правительства.