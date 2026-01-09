Госэкспертиза одобрила проект Есильского контррегулятора в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Проект по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы, передает BAQ.KZ.
По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, объект позволит аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту от подтоплений населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.
Реализацию проекта планируется начать в этом году при поддержке Азиатского банка развития. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Министерство водных ресурсов и ирригации и международная финансовая организация заключили в начале декабря 2025 года.
- Контррегулятор позволит удерживать и перенаправлять часть паводковых вод, что обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, а также стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области. Кроме того, объект обеспечит поливной водой до 25 тысяч гектаров орошаемых земель, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти
- Трамп хочет купить Гренландию: Белый дом подтвердил переговоры