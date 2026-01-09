Проект по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, объект позволит аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту от подтоплений населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Реализацию проекта планируется начать в этом году при поддержке Азиатского банка развития. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Министерство водных ресурсов и ирригации и международная финансовая организация заключили в начале декабря 2025 года.